Lange køer plager bilister

Lukningen af rampen fra Peder Oxes Alle til Hillerødmotorvejens forlængelse har fra start af presset bilerne så meget sammen i området og ført til så lange køer, at Vejdirektoratet nu er på vej med en ny løsning, hvor tilkørselsrampen åbnes, mens arbejdet med at renovere broen er i gang.

- Vi er i gang med at arbejde på en løsning, hvor vi forsøger at genåbne rampen, det er vel den bedste løsning, siger Vejdirektoratets projektleder Henrik Nielsen.

Han kunne i går endnu ikke fortælle, hvornår rampen genåbnes. Men at det bliver inden for de nærmeste dage.

Onsdag eftermiddag var hastigheden stærkt nedsat i store dele af Hillerød. Der var kaoslignende tilstande ved rundkørslen ved McDonalds. Kom man fra Herredsvejen var det svært at komme ind i rundkørslen på grund af de mange biler fra Egespurs Alle. Frem mod rundkørslen fra Herredsvejen var der flere hundrede meters kø ud ad Hillerød. En bilist fortæller, at det tog 25 minutter at køre 100 meter. Undervejs gav flere bilister op og begyndte at vende på Herredsvejen ved at køre tværs henover græsrabatten og over i modsatte kørebane.