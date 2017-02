Landsret stadfæster: Seks års fængsel for voldtægter af steddatter

Den 42-årige nægtede sig skyldig, og i byretten forsøgte hans forsvarer Jørn Haandbæk Jensen at så tvivl om pigens troværdighed. Han lagde også vægt på, at pigen frivilligt havde opholdt sig hos stedfaren. Anklageren pegede til gengæld på, at den nu 14-årige blev ved med at besøge faren, fordi hun havde et ønske om at se sin stedsøster, og det kunne hun kun hos stedfaderen, og fordi hun inden overgrebene havde et far-datter-lignende forhold til manden.