Lærke fik 13,3 i studentereksamen

Hillerød - 22. juni 2017 kl. 15:24

Det blev kun til 10 i idræt. Men ellers står der kun 12-taller på det eksamensbevis, som 19-årige Lærke Brønnum fra Hillerød vil modtage fredag, når der er translokation for cirka 400 studenter på Frederiksborg Gymnasium. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det giver et gennemsnit på 11,9, som Lærke Brønnum tilmed kan gange med 1,03, da hun har taget et ekstra højniveaufag.

Dermed står de fleste døre åbne for studenten, som vil læse medicin.

- Jeg vil rigtig gerne læse på Københavns Universitet, men jeg har også leget med tanken om at søge ind i England, USA eller Frankrig, siger Lærke Brønnum, som i så fald skal gennem en længere ansøgningsproces med skriftlige ansøgninger og interviews via Skype.

- Det kan lade sig gøre, hvis man har karaktererne til det, siger hun.

Og netop det høje krav til karakterne, har Lærke Brønnum altid været bevidst om.

- Jeg har altid vidst, jeg gerne ville læse medicin. Så jeg har også altid vidst, at hvis jeg vil opnå den drøm, var jeg nødt til at få et rimeligt højt snit, siger hun.

For at få en af pladserne på Københavns Universitets lægeuddannelse, skal man da også have et gennemsnit på et godt stykke over 11.

Lærke Brønnum, som inden gymnasiet gik på Marie Mørks Skole, har taget den såkaldte biotekstudieretning, hvor man blandt andet har bioteknologi, matematik og fysik. Derudover har hun også haft fransk på højniveau.

- Det er noget lidt andet end studieretningen siger, men jeg har altid været glad for sprog. Det var et rart afbræk at have i forhold til alle de naturfag, at jeg fik lov at lave noget sprog ved siden af, siger Lærke Brønnum.

Hvis Lærke Brønnum søger ind på en uddannelse inden to år, vil hendes gennemsnit på 12,3 automatisk blive ganget med 1,08, og dermed når hun et gennemsnit på 13,3. Det oplyser rektor på Frederiksborg Gymnasiun, Peter Kuhlman, som kalder Lærke Brønnums resultater for »atypiske«.