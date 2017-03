Indvielse af Campus Nord. ¬ 310812 Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Læreruddannelse til Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læreruddannelse til Hillerød

Hillerød - 06. marts 2017 kl. 11:45 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra august bliver der mulighed for at uddanne sig til lærer i Hillerød. Nordsjællændere med undervisningsdrømme slipper derfor for at skulle tage turen ind til København, og kommunerne får lettere ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

- Vi er glade for, at meritlæreruddannelse kommer til Hillerød og Nordsjælland. Vi har kommuner, der har brug for flere uddannede ansøgere til deres lærerstillinger, siger Kirsten Jensen (S), formand for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN), i en pressemeddelelse.

Meritlæreruddannelsen kommer til at ligge på UCC's campus på Carlsbergvej i Hillerød. Den er to-årig og tages på deltid, da den er målrettet voksne, der har en videregående uddannelse eller erhvervserfaring med i bagagen. På den måde kan det være med til at opkvalificere en del af lærerstaben i skolerne, der i dag ikke har en formel læreruddannelse. UCC driver allerede læreruddannelsen i København, og det har længe været et ønske at få den fire-årige uddannelse til Hillerød. Kirsten Jensen mener, at meritlæreruddannelsen kan hjælpe med til at nå det mål, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

Der er åbent hus om den nye uddannelse tirsdag den 7. marts på campus i Hillerød, men indtil videre er det ikke lykkedes at få en kommentar fra UCC til antallet af studerende, der bliver optaget.