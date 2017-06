LLO: Kommunen skal få det her ordnet

- Man skal have en faglig vurdering af, hvor skadelig det skimmelsvamp, der er konstateret, er. Kommunen har pligt til at sørge for, at der ikke er sundhedsskadelige boliger i kommunen. Uanset om det er rotter skimmelsvamp eller at tagkonstruktionen er ved at styrte sammen. Hvis der er sundhedsfare, skal kommunen sørge for, at det bliver bragt i orden, og det gælder også egne boliger. Kommunen er udlejer, og der er forpligtelse af, at boligerne, er i orden og sunde, siger cheføkonom i LLO Jesper Larsen.