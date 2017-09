Send til din ven. X Artiklen: LA og Nye Borgerlige ude af budget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LA og Nye Borgerlige ude af budget

Hillerød - 11. september 2017 kl. 10:03 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag aften lykkedes det et bredt flertal i Hillerød Byråd at blive enige om et budget. Men det blev uden Liberal Alliance og Nye Borgerlige, som forlod budgetforhandlingerne samtidig lørdag aften.

For Mette Thiesen (NB), var det en række konkrete punkter, der fik hende til at opgive at blive en del af budgettet.

- Jeg er ikke en politiker, der siger en ting for derefter at gøre det stikmodsatte. Derfor var vi nødt til at forlade budgetforhandlingerne, da de andre partier forsat vil lave besparelser på LeVuk. Det kan jeg under ingen omstændigheder acceptere. Jeg kan heller ikke acceptere de massive udgifter til integrationsområdet. Det er mig uforståeligt, at Dansk Folkeparti kan være med i et budgetforlig, hvor der bruges så mange millioner på integration, skriver hun i en pressemeddelelse.

For Liberal Alliance handler det om grundlaget for budgettet.

- Det værste ved det budget, der nu er indgået forlig om, er at det er et skønmaleri af massive dimensioner. Der er blevet givet gaver hist og pist, men på den anden side har man fjernet kendte udgifter. udgifter man allerede ved er der, og som man ved kommer, siger Marco Oehlenschläger (LA) og nævner, at man for at få budgettet til at hænge sammen har indregnet en besparelse på 500.000 kroner i renteudgifter om året - selv om der ikke er udsigt til at renterne falder.