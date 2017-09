Liberal Alliance kalder Hillerøds budget et skønmaleri, der har gemt udgifter, man ved kommer, og regner med indtægter, man ikke kan være sikker på kommer. Foto: Allan Nørregaard

LA: Budget er et skønmaleri

Hillerød - 12. september 2017 kl. 08:28 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliance har stået uden for budgetforliget siden partiet kom i byrådet i 2014, og den tradition fastholder det lille parti, som i dag er repræsenteret i Hillerød Byråd af Marco Oehlenschläger.

- Det værste ved det budget, der nu er indgået forlig om, er at det er et skønmaleri af massive dimensioner, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Som grundlag for budgettet har man brugt Hillerød Kommunes egne befolkningsprognose i stedet for den fra Danmarks Statistik, som Hillerød Kommune tidligere har brugt. I 2021 regner Hillerød Kommune med, at der bor 53.225 personer i Hillerød, mens Danmarks Statistik vurderer, at der vil bo 51.428 personer i kommunen. Det er ikke fornuftigt, mener Marco Oehlenschläger (LA), som også stejler over, at man har indregnet en besparelse på 500.000 kroner i renteudgifter om året.

- Du ved ikke, om nationalbanken går ud og sætter renten op i morgen. Så kan vi altså ikke få den besparelse. Vi har ikke været ude og forhandle med vores långiver eller talt med vores banker. Men vi har en formodning om, at vi kan spare 500.000 kroner om året på vores lån. Det er jo hokus pokus, siger han og forsætter:

- Det er useriøs økonomistyring - det er derfor LA ikke er med, siger han.

Han er også utilfreds med, at der er blevet rykket rundt på planlagte anlægsinvesteringer, blandt andet i de nye byområder Favrholm og Ullerød, og i kommunens planlagte separatkloakeringsprojekter.

- Vi er forpligtede til at kunne klare den her byudvikling. Men nu er der nedskrevet med millioner på de tekniske områder, siger han.

- Jeg ville aldrig skrive under på et budget som ikke medregner de udgifter, vi ved kommer, men som gør dem usynlige, for på et tidspunkt at få dem ind i budgettet igen. Det er dybt useriøs økonomistyring. Det er et risikobaseret budget, fyldt med trusler og risici, siger han.

Marco Oehlenschläger står dog ret alene med sin bekymring over stigende renter og truende anlægsinvesteringer.

- Der er ikke fløjet nogen anlægspenge ud af anlægsrammen. Men der er arbejdet mere detaljeret med, hvornår vi har omkostninger til de forskellige anlæg. Det er klart, renteniveauet er det vanskeligt at være fuldstændig sikker på. Det, der har været vigtigt for os er at være med i førerhuset, og kunne følge med i, hvordan økonomien udvikler sig - og kunne råbe vagt i gevær, hvis forudsætningerne ikke holder, siger Klaus Markussen (V), som tidligere har meldt ud, at Venstre ikke vil være med til et budget, der er baseret på indtægter, man ikke kan være sikker på kommer. Blandt andet har han sagt, at det bør være Danmarks Statistiks prognoser, der skal bruges.

Klaus Markussen mener dog stadig, at budget 2018 er et ansvarligt budget, selv om det er kommunens egne, mere optimistiske prognoser, der bruges.

- Forudsætningen for at være med om bordet vejer tungt for Venstre. Når nu rød blok har et ønske om at gå ned den vej, er det vigtigt, at der er borgerlige partier, der er med til at sikre, at det går godt. Men vi kommer til at være ekstremt nidkære og holde øje med udviklingen. Og det vil også være en bekymring i forhold til budgettet for 2019. Men vores indtryk er, at aftaleparterne er enige om, at der skal være voldsomt fokus på, hvordan det går med indtægterne for 2018, siger han.

Borgmester Dorte Meldgaard (K) siger til Frederiksborg Amts Avis, at der er forventninger om, at renterne falder.

- Jeg er ikke bekymret for at indregne den besparelse, siger hun.