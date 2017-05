Se billedserie Ladies Mud Race. Foto: Fredericia Fotoklub, LV Photography

Kvinderne får eget mudderløb

Hillerød - 09. maj 2017

Xtreme Mandehørm i Hillerød og tidligere i Fredensborg har i mange år været Danmarks største »rene« mandeløb. Her har det været muligt at være drengerøv og hygge sig med kollegaerne og vennerne med et 12 kilometer terrænløb med 60-70 forhindringer af forskellig art gennem ild, vand og ikke mindst mudder.

Nu får kvinderne deres eget mudderløb, når Firmaidræt Hillerød og Xtreme Mandehørmsløbet i samarbejde med Hillerød Fodbold indbyder til Ladies Mud Race fredag den 29. september 2017, dagen før Xtreme Mandehørm. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ladies Mud Race har sit udspring i Fredericia, hvor det startede sidste år, og udover Fredericia og Hillerød arrangeres der også Ladies Mud Race i Odense og Aarhus.

- I år er det et testløb, og ideen bag er dels de mange opfordringer, vi har fået fra kvinder, der også gerne ville prøve et mudderløb, men også fordi det kan være med til at optimere selve ruten og de mange forhindringer, siger løbsleder Peder Bisgaard fra Firmaidræt Hillerød

Han oplyser, at frivillige i ugen op til har opbygget de omkring 70 forhindringer, der er på den lange rute.

Tanken er desuden at bygge videre med eksempelvis et skoleløb for de store folkeskoleelever, gymnasierne samt erhvervs- og handelsskolerne, måske til næste år.

Ladies Mud Race har start kl. 16.30 fra stævnepladsens start og mål, der ligger på Hillerød Stadion (opvisningsbanen), Selskovvej 76, 3400 Hillerød. Det er et otte kilometer trailløb, hvor der løbes i blandet terræn, både på stier og på »off stier« i Gribskov, nærmere bestemt Selskov, Gadevang og Tyskerplantagen. Løbet er særdeles egnet til førstegangsløbere, men vil med sikkerhed også udfordre mere rutinerede løbere. Der skal kravles og klatres, løbes og svømmes, eller vades. Forhindringerne er rimelig hårde, men også lavet, så man med en rimelig form burde kunne fuldføre dem. Arrangørerne har fokus på at give en god oplevelse, hvor alle sanser og muskler bruges.

Da det ikke er et almindeligt motionsløb og enkelte forhindringer er udfordrende skal man være fyldt 16 år.

Arrangørerne opfordrer desuden til, at man kommer udklædt, hvilket også er kendetegnende for Mandehørmsløbet. Det er ikke hovedformålet at løbe stærkt, selvom der naturligvis også er plads til dem, der vil det. Men det primære formål med løbet er at få en god og sjov oplevelse sammen med veninderne under mottoet: alle samlet ud - alle samlet hjem.

Man kan læse mere på Facebook (Ladiesmudracehillerød) eller på hjemmesiden Ladiesmudrace.dk/hillerød hvor der også er tilmelding.