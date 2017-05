En 47-årig kvægejer fra Skævinge er blevet idømt en bøde på 9000 kroner og en betinget frakendelse af retten til at have med kvæg at gøre. Foto: Hans Jørgen Johansen

Kvægejer fra Skævinge dømt i retten

En 47-årig mand fra Skævinge er blevet idømt en bøde og en betinget frakendelse af retten til at have med kvæg at gøre. Det afgjorde Retten i Hillerød mandag.

En ung kvie bækkede rykken i juni 2015 og måtte aflives, fordi fire fuldvoksne tyre, der gik i samme fold, forsøgte at bedække den. I april 2016 måtte en tyr aflives, fordi et sår under dens øje endte med at blive så betændt, at det ikke kunne behandles. Foldens 13 kvæg var uden vand og mad, og flere af dem var for tynde, en dag der var kontrolbesøg på gården i januar 2016. Desuden var fristen for kvægblodprøver for salmonellatjek ikke blevet overholdt, da der var kontrol i august 2015.