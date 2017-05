Kunstner designer nøddåbssæt til fem hospitaler

Med hjælp fra fonde kan designer og kunstner Louise Lagoni fra Gadevang nu gå i gang med at udføre og designe unika-kit til brug ved akut nøddåb på føde- og neonatal afdelingerne, på fem danske hospitaler. Her iblandt Fødeafdelingen på Nordsjællandshospital i Hillerød.

Det hele startede i 2010, da Hillerød Hospital kontaktede kunstneren, for at høre om hun kunne designe et dåbsfad, da det de havde var i en slem forfatning. Rammerne blev fastsat med stor respekt omkring det etiske samtidig med at det skulle kunne fungere i en til tider hektisk situation. Nyheden spredte sig og flere hospitaler rundt omkring i Danmark, ønskede sig et lignende sæt. Otte hospitaler blev det til i pulje 1, nu er pulje 2 en realitet. Kittene består af dåbsfad, lysestager, dug og sangbog, forventes at kunne overrækkes i september/oktober 2017.