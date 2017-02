Se billedserie Brødeskovs U15-drenge og U16-piger tog en dyst på kunstgræsset efter indvielsen. Foto: Tore G. C. Rich

Kunstgræsbane føjet til ny sportshal

Hillerød - 25. februar 2017

I september sidste år fik Brødeskov sin længe ventet sportshal. Midt i november sidste år kunne byen tage sin nye 11-mands kunstgræsbane i brug, men først i går, fredag den 24. februar, kom indvielsen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Nogen holder fødselsdag på dagen, men her i dag i Brødeskov er det ikke helt på dagen. Vi har ventet på en passende lejlighed. Heldigvis har banen været i brug, I har spillet her et stykke tid, sagde borgmester Dorte Meldgaard (K) ved indvielsen.

I sin tale understregede hun betydningen af Brødeskovs lokale ildsjæle, der har været med til at få hal og bane til at blive til noget.

- I har knoklet i årevis. I har banket på kommunens dør, og I har gjort det med vedholdenhed. Nu står vi her med gode faciliteter. Vi ved, hvor vigtigt for lokalsamfundene det er at have ting at samle sig om. Det har I her, fordi I har borgere, der er gået foran, sagde hun, hvorefter hun takkede for engagementet og ønskede tillykke.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Peter Bisgaard (S) overtog derefter mikrofonen. Han kaldte kunstgræsbanen, den nye hal og en tredje 11-mands græsban på stadion for et »Kinderæg«.

- Hvor er jeg glad for, at det hele er lykkedes. I har fået et fantastisk og intimt område. I kan kalde det Brødeskov Arena eller Brødeskov Park. I har taget ansvar for at drive det. I er aktive og innovative i idrætslivet, sagde Peder Bisgaard og vurderede, at det kan få flere i området til at dyrke idræt.

Den sidste taler var formanden for Brødeskov Idrætsforenings Venner, Svend Beeck.

- Det her bliver brugt hele tiden. I vores lokalområde er vi superglade for vores faciliteter, sagde han og takkede byrådet og embedsværket for at lytte.

Ifølge Svend Beeck har kunstgræsbanen, inklusiv ekstra flisebelægning, ny indkørsel og et materialerum, hvor sidstnævnte ikke er bygget, kostet 4,5 millioner kroner, som kommunen har betalt. Brødeskovhallen har kostet 17 millioner kroner.

Banen i Brødeskov er den fjerde kunstgræsbane i Hillerød. I 2013 fik Hillerød Stadion to kunstgræsbaner og i 2015 blev en kunstgræsbane indviet ved FrederiksborgCentret, der sammen med FIF og Hillerød Firmaidræt havde finansieret den.