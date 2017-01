I bogen »Kunsten at træde rigtigt«, giver Louise Caroline Drews, der er lærer i Hillerød, gode råd i kampen for at bekæmpe stress. Foto: Anastasija Kiake

Kunsten at overvinde stress

Hillerød - 18. januar 2017

Louise Caroline Drews skrev egentlig dagbog for sig selv. Men også for at holde styr på sig selv i en periode, hvor stress havde lagt hende fuldstændig ned, og hvor hun i et halvt år var væk fra arbejdsmarkedet.

Men så var det, at hendes kæreste syntes, at andre kunne få udbytte af dagbogen, og så blev den udgivet. I dag fortæller forfatteren, at dagbogen - og bogen - ikke kun har hjulpet hende selv, men også et par kolleger samt andre bekendte, der har været ramt af stress. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Man ved ikke hvad stress er, før man selv har prøvet det. Tidligere opfattede jeg det med stress, som noget, der ramte »svage« mennesker, men man må sige, at jeg har skiftet holdning efter den periode, hvor jeg bare intet kunne. Jeg havde svært ved bare at koncentrere mig om de mest enkle ting, men jeg holdt fast i at ville skrive dagbog, siger Louise Drews, der gik hjemme med stress fra slutningen af september 2015 til begyndelsen af marts 2016.

Forfatteren er 44 år og har de seneste 14 år arbejdet som lærer på Skolen i Skoven i Østervang. Hendes bog hedder »Kunsten at træde rigtigt«, og blev udgivet i slutningen af 2016. Selv om der udkommer en del bøger om stress og håndteringen af denne folkesydom, og selv om bogen ikke blev udgivet på et af de kendte forlag, men forfatterens eget lille forlag, lykkedes det for hende at få taletid på vinterens Bogforum.

Louise Drews fortæller, at hendes job på Skolen i Skoven spillede en afgørende rolle. Udover det at være alenemor med tre børn - og at være kæreste til sin afdøde venindes mand.

- Jeg var ramt af skolereformen, og jeg synes stadig det er forkert, at de fysisk og psykisk handicappede børn skal ud i folkeskolerne, så jeg var dengang også vred på systemet. På det tidspunkt var jeg lærer for mindre børn, altså før indskoling, og jeg tror, at støjniveauet var med til at dræne mig. Der er jo tale om børn stort set uden sprog. I dag arbejder jeg med elever i 9.- og 10. klasse, og det er godt for mig. Mit gode råd til dem, der er lærer for de små børn, er, at de indimellem skal tage en pause på fem minutter. Ellers klarer de den ikke i længden, siger forfatteren til »Kunsten at træde rigtigt.«

- Mit bedste råd til en stressramt er, at man skal slappe af og betragte sin krop som en bil. En bil skal bruge benzin, og den holder stille for at blive tanket op. Det vil sige, at hvis du skal ud og handle, og det tager en halv time, så skal du hvile dig i en halv time inden. Hvis et bad tager et kvarter, skal du hvile dig i et kvarter inden, siger Louise Drews.