Kulturnatten har fået nyt billetsystem

De tidligere år har det krævet fysisk fremmøde, hvis man ville have fingre i de eftertragtede billetter til de arrangementer under Kulturnat Hillerød, der kræver billetter. I år har arrangørerne ændret systemet, så der udelukkende er billetsalg via internettet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har overvejet det i et stykke tid, fordi vi kan se, at det sommetider er meget svært for folk, hvis de skal møde op for at købe billetter. De arbejder måske i København og skal tage tidligt fri, og kommer man lidt for sent kan man risikere, at der er udsolgt, når man er fremme, siger Kulturnatsarrangør Lise Bendix.