Se billedserie In solidum - en for alle, alle for en, var pejlemærket for Vibeke Dilling Tortzens initiativ til at markere 60-årsdagen for befrielsen i Hillerød. Først og fremmest skulle det være en glædens fest - glæde over friheden. Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Kulturforkæmper er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturforkæmper er død

Hillerød - 10. januar 2017 kl. 16:06 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nekrolog: Kulturprismodtager, bibliotekar, tidligere byrådsmedlem og Hillerød-borger Vibeke Dilling Tortzen blev 91 år. Gennem et langt liv satte hun sit præg på omgivelserne.

Vibeke Dilling Tortzen var aktiv til det sidste. Først sidste sommer flyttede hun på plejehjem, nærmere bestemt Plejecenter Skovhuset, hvor hun 7. januar sov stille ind omgivet af familien.

Hun har boet i Hillerød hele sit liv. Hun blev født på Malterigården i Slangerupgade, hvor hendes forældre, Hjalmar Larsen og Jessie Petra Dilling Larsen, der kom til byen i 1917, havde en vognmandsforretning. Sidenhen flyttede de til Ultimagården på hjørnet af Carlsbergvej og Københavnsvej, som dengang, som gårdens navn antyder, lå uden for byen. Det var hendes barndomshjem. De sidste 65 år, indtil sidste sommer, boede hun på Ved Skovgærdet.

Og gennem årene lærte Hillerød Vibeke Dilling Tortzen at kende som en særdeles aktiv sjæl med samfundsengagement og som en farverig kvinde, både hvad gælder hittepåsomhed og tøjstil.

I 2007 modtog hun Hillerød Kommunes kulturpris, hvortil hun var indstillet af hele fem foreninger og institutioner. I Klaverfabrikkens indstilling stod, at hun skulle have prisen for sit store arbejde for kulturen gennem et langt liv. Særligt blev nævnt, at hun havde været dybt involveret i fejringen af 60-års dagen for befrielsen og renæssancefestivalen. Og hun blev rost for at være et positivt og fordomsfrit menneske.

- Byen kan skrive under på, at du har gjort et kæmpestort arbejde for Hillerød. Du er farverig som den buket, du får nu. Du er en pryd for kvindestanden og en pryd for Hillerøds kulturliv, sagde den daværende formand for fritids- og kultur­udvalget, Ingo Hvid (S).

I et fødselsdagsinterview her i avisen, da hun blev 80, understregede hun, at den røde tråd i hendes liv førte tilbage til besættelsen.

I krigens sidste år havde hun som nyuddannet bibliotekar været aktiv i arbejdet med at hjælpe polske studerende til at få relevant litteratur til deres studier i sommermånederne. Efter krigen blev arbejdet belønnet med en invitation til at rejse rundt i Polen, hvor hun blev meget mærket af mødet med Auschwitz, før koncentrationslejren blev museum.

Vibeke Dilling Tortzen kom også med i organisationen Én Verden, der efter krigen blev stiftet i mange lande i håbet om at skabe en ny og bedre verden uden krig.

Politisk har Vibeke Dilling Tortzen været byrådsmedlem for Radikale Venstre, partiet skiftede hun dog senere ud med Venstre.

Sin 90-års fødselsdag fejrede hun 14. december 2015 både med familien og mange hillerødianere, idet hun havde lejet Drabantgarden til at spille og gå march i Hillerøds gader samt spille koncert på Torvet for hende. Og butikkerne i Helsingørsgade satte flag for hende.

Hun efterlader sig sønnerne Gorm Tortzen, der er klassisk filolog og bestyrelsesformand for Dansk Sprog- og Litteraturselskab, og Tue Tortzen, der er byrådsmedlem i Hillerød for Fælleslisten og formand for 3F Frederiksborg, samt børnebørn.