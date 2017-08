Se billedserie Krimiforfatterne Lotte Petri og Kim Juul er hovedpersoner i aftenskumringen torsdag 7. september på Hillerød Camping. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Krimi-stemning omkring teltene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krimi-stemning omkring teltene

Hillerød - 21. august 2017 kl. 14:26 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det pusler så underligt omkring teltene, og på græsset ligger en ung mand smurt ind i blod. Ved siden af ham ligger en kniv. Men tag det roligt - det er kun for sjov. Seancen er ved at blive optaget til en lille promotion-film for forfatterne Lotte Petri og Kim Juul. Og blodet er lige dele ketchup og rødbedesaft. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dagsordenen er krimi, og når optagelsen, der skal ende på Facebook, finder sted en fredelig hverdag på Hillerød Camping, så er det fordi der er mening i galskaben. Det er nemlig her, at de to krimiforfattere stiler op og fortæller om deres romaner og svarer på spørgsmål en aften i september, når skumringsmørket samtidig sørger for den rette stemning.

- Det er vores idé begge to, siger Lotte Petri og camping-bestyrer Annette Quist omtrent i munden på hinanden. Det er andet år, at krimi, forfattere og camping går op i en højere enhed. Sidste år med bl.a. Jakob Melander og Hans Jørgen Boonichsen på plakaten.

- Da handlede det mest om terror, men det gør det ikke i år. Nu bliver det rent krimi, siger Lotte Petri, som først og fremmest vil fortælle om sin seneste bog fra i år. Den hedder Djævelens Værk, og Petri, der er kommet til sin gamle hjemby oppe fra sit sommerhus i Hornbæk, fortæller om al den research, som hun finder det nødvendigt at foretage, inden der bliver skrevet. Og det er en del. Bl.a. talte hun i dette tilfælde en del med en djævleuddriver.

Lotte Petris næste bog, en krimiføljeton, er faktisk færdig. Den udkommer 1. november og hedder »Black notice« og handler bl.a. om lig i havet. Her har i researchen hun bl.a. talt med en retsmediciner, der kun kunne bekræfte hendes egen opfattelse af, at virkeligheden indimmellem har det med at overgå fantasien. Og dermed ikke ét ord om, hvad der kan ske på løsgående ubåde.

Kim Juul fra Snekkersten er ligesom Lotte Petri forfatter på fuldtid. Det vil sige, at han samtidig er manuskriptforfatter, samt lige nu arbejder på at skrue en dramakomedie, altså en spillefilm sammen med den kendte instruktør Jonas Elmer. Han er ligesom Lotte Petri en person med en solid uddannelse og ditto jobs bag sig, som siden er gået forfattervejen.

52-årige Kim Juul debuterede i 2013 med »I et vægtløst sekund«, som var første bind i serien om den guitarspillende efterforskningsleder Lars Norholm, der er noget så sjældent som en socialt velfungerende mandlig hovedperson.

- Men så har han jo også mere at miste,« som Kim Juul siger. Han har i år udgivet fjerde bind i serien, og den hedder »På et lodret skråplan.« Og så har han lovet at spille guitar, når den står på forfatteraften på Hillelrød Camping.

Det sker torsdag 7. september kl. 19.30, og succeskriteriet består i, at nogle af de camperende samt byens borgere møder op og får en anderledes og inspirerende oplevelse.

- Ja, at der får noget med hjem, som Annette Quist udtrykker det. Mens hun kigger lidt halvskræmt over på den liggende unge mand med al blodet på overkroppen.