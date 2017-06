Se billedserie Hillerød Kræmmermarked er en publikumsmagnet med omkring 60-70.000 besøgende hvert år de seneste år. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Kræmmermarked overvejer lukning

Hillerød - 15. juni 2017
Af Camilla Bjørkman Aagaard

Det årlige Kræmmermarked i Hillerød kan om få år være fortid. I 2019 kan Hillerød Kræmmermarked ikke længere holdes på Smørkildevej på grund af byggeriet af det kommende supersygehus. Der findes kun ét andet sted i kommunen, hvor Kræmmermarkedet kan ligge i stedet, nemlig på Peder Oxes Alle ved Plantorama, men grunden er underlagt en række begrænsninger, der gør, at den reelt kun kan bruges til Kræmmermarked én gang om året og intet andet. Området er i Kommuneplanen udlagt som natur- og landskabskile med de heraf følgende begrænsninger for områdets anvendelse. Det vil koste omkring 10,5 millioner kroner at klargøre grunden, og derudover skal landbrugspligten også fremadrettet opretholdes, da der skal være en form for landbrugsmæssig drift af arealerne fx høslæt. En flytning til Peder Oxes Alle vil derfor betyde en stigning i Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarkeds drifts- og forbrugsafgifter med forventet 320.000 kroner om året

Forslag: Erstat marked

Bestyrelsen bag Hillerød Kræmmermarked anerkender, at det er mange penge at bruge på en grund, som man kun kan bruge i begrænset omfang. Derfor har en enig bestyrelse foreslået byrådet, at Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked nedlægges i den nuværende form, og at der i stedet etableres en ny selvstændig forening med det samme formål, nemlig at skaffe midler til det frivillige foreningsarbejde.

I et brev til politikerne skriver bestyrelsen:

»Det traditionelle kræmmermarked erstattes i 2019 af to nye aktiviteter, som »flytter til byen« med det formål at understøtte målsætningen for Hillerød ByForum - at skabe »liv i byen« og markedsføre Hillerød som en aktiv kultur- og eventby. De to nye aktiviteter kunne eksempelvis være et kæmpe julemarked og en videreudvikling af Hillerød Slotssø Byfest, men det er ikke endelig afklaret hvilke alternative aktiviteter, der kunne være relevante og som kunne skabe det ønskede overskud«.

Håber at få 10 millioner kr.

Til Frederiksborg Amts Avis uddyber bestyrelsesformand Claus Andreassen:

- Hvis den nye plads skal leve op til alle krav og alle de tanker, som vi har, så vil den koste omkring 11 millioner. Det vigtigste for bestyrelsen er, at foreningerne kan fortsætte med at lave en indtjening. Drømmescenatiet er at få de 10 millioner, men det er rigtig mange penge, det anerkender vi. Hvis det ikke vil kunne lade sig gøre at få pengene, så vil vi gerne bibeholde foreningen og lave noget andet for byen, som også er til glæde og gavn for byen og foreningerne. Det, vi kan, er en hel masse omkring organisation. Vi vil kunne løfte nogle nye eller eksisterende opgaver, siger Claus Andreassen.

Bestyrelsen har derfor instillet til byrådet, at der ved de kommende budgetforhandlinger træffes et valg mellem at afsætte 10.5 millioner kroner til den nye plads, eller at afsætte i alt fire millioner kroner over de næste tre år som »startkapital« til planlægning af et nyt arrangement. En million af dem er allerede afsat på det seneste budget.

Bisgaard: Løst grundlag

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i sidste uge at indstille videre til Byrådet, at Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked får udbetalt den million kroner, som allerede er afsat til i budgettet. Pengene er erstatning for de investeringer, som foreningen har lavet på den nuværende plads gennem årene.

Derudover skal der nu udarbejdes et forslag til budget 2018-21 på 1-3 millioner kroner.

- Det, der er udfordringen på nuværende tidspunkt er, at hverken kræmmerforeningen eller vi ved, hvad det er for noget, man vil sætte i stedet for. Det er et noget løst grundlag at få tre millioner kroner på. Omvendt batter det heller ikke noget at afsætte 50.000 kroner på de kommende budgetter, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Peder Bisgaard (S).

Ifølge Peder Bisgaard var det meningen, at den nye plads skulle bruges til andre arrangementer udover Hillerød Kræmmermarked, men det er næsten umuligt med de begrænsninger, der er for pladsen, siger han.

- Det vil være et stort afsavn for byen, hvis vi mister kræmmermarkedet. Men hvis jeg kigger lidt fremad og på regnskabet, er det ikke fordi, at kræmmermarkedet giver et specielt stort overskud. Jeg ved ikke, om kræmmermarkeder hitter om fem år. De almindelige loppemarkeder har det også svært i konkurrencen. Med de gode kreative kræfter, der er, tror jeg på, at vi kan lave noget andet, som sætter Hillerød på landkortet, siger Peder Bisgaard.

Kræmmermarkedet laver hvert år et overskud på omkring 800-900.000 kroner, som fordeles mellem foreningerne.

Byrådet skal diskutere sagen på et møde i næste uge.