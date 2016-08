Hillerød Kræmmermarked, der hvert år har omkring 70.000 besøgende i løbet af dets fire dage, skal flytte, fordi området skal bruges til den nye Favrholm-bydel, hvor det kommende supersygehus blandt andet skal ligge. Foto: Allan Nørregaard

Kræmmerflytning til 10 millioner kroner

Hillerød - 27. august 2016 kl. 03:56 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flytteplanerne for Hillerød Kræmmermarked, der må vige pladsen for Favrholm-udbygningen i Hillerød, er langt dyrere end først antaget. Ifølge beregninger fra kræmmermarkedets støtteforening ville flytningen til det udpegede areal på Peder Oxes Alle koste knap seks millioner kroner. Men nu har Hillerød Kommunes rådgiver gennemgået skitseforslaget og er landet på 10 millioner kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det får politikerne i økonomiudvalget til at skrotte kræmmermarkedets udspil og beslutte at betale 250.000 kroner for at få teknisk rådgivning og bistand til at udarbejde et nyt og billigere forslag.

- Anlægsønsket udgår, og i stedet kommer et nyt anlægs- ønske ind, som handler om, at vi skal have lavet dispositionsforslag og dertil hørende anlægsbudget. Et mere kvalificeret anlægsbudget. Det skal være ordentligt gennemarbejdet, så vi ved, hvad skal tage endelig stilling til, siger borgmester Dorte Meldgaard (K).

Hos støtteforeningen er man glad for, at kommunen udarbejder et nyt forslag. Foreningen anfører, at den fra starten var imod at skulle udføre beregningerne, da man ikke har kompetencen til det.