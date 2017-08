Hillerød Kræmmermarked 2016 Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kræmmerboder og musik i massevis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræmmerboder og musik i massevis

Hillerød - 29. august 2017 kl. 16:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Tore G. C. Rich

Hillerød Kræmmermarked er i år, som tidligere, meget mere end hundredvis af kræmmerboder fyldt med antikke standerlamper, porcelæn, gamle glas og amagerhylder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det lokale kræmmermarked, der plejer at trække op mod 60.000 gæster til byen, præsenterer igen i år et omfattende musikprogram med ambition om at byde på noget for enhver smag. Man kan opleve næsten 30 koncerter, blandt andet med Guldpige, Peter & De andre Kopier, Andrew Murray, det lokale band Taking Flight, Elias fra tv-programmet »Danmark har talent« og det nordsjællandske Six2Rock, der optrådte på Posen i Hillerød til Slotssøfesten. Der er gratis adgang til koncerterne, når man har købt entrebillet til markedet.

Hillerød Kræmmermarked afholdes i år i dagene fra torsdag den 31. august til og med søndag den 3. september,

Det er 35. gang markedet finder sted, og det er det næstsidste af sin slags, idet kræmmermarkedet som bekendt lukker efter næste års marked.

Hillerød Kræmmermarked fungerer ved, at hundredvis af frivillige tilsammen lægger tusindvis af arbejdstimer for at skabe et tilskud til deres foreninger.

Markedspladsen åbner på torsdag klokken 16.00. og klokken 17.00 står borgmester Dorte Meldgaard (K) for den officielle åbning på Kræmmertorvet ved Vise Vers Teltet.

Som noget nyt præsenterer Hillerød Kræmmermarked i år et middelaldermarked med gøglerier, ildshow og meget mere. Og også det populære legetøj fidget-spinneren kommer på kræmmermarkedet, det sker i form af en konkurrence med den populære YouTuber Mathias Moslund som dommer. Konkurrencen er for børn mellem syv og 16 år. Den afholdes for to aldersgrupper: syv-10 år og 11-16 år. Hver deltager har cirka et minut til at præsentere sine tricks for Mathias Moslund og publikum. Præmien til vinderen i hver aldersgruppe er et gavekort på 1.000 kroner til Hillerød Shopping. Tilmelding skal ske senest torsdag den 31. august.

Som tidligere inviteres byens pensionister til pensionistfrokost, det sker i Partyteltet fredag den 1. september klokken 11. Billetter fås hos GrønnegadeCentret, Torvets Vin og Tobak, Superbrugsen i Ullerød, Holte Vinlager i Hillerød eller ved at ringe til Skævinge Aktivitetscenter på telefon 30 58 44 22.

Der er også strandfoldbold-turnering, tivoli, damefrokost og meget mere. Hele programmet kan ses på Hillerød Kræmmermarkeds egen hjemmeside på Hillerod-marked.dk.