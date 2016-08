Kortspillets konge holder åbent hus

Gurli Gøbel tager imod i de lyse og pænt restaurerede lokaler på Ægirsvej, hvor Slotsbridge Hillerød har holdt til de seneste otte år. Klubben har 285 medlemmer, der udnytter lokalerne til spil hele ugen, nogle dage to gange pr. dag. Der er 18 borde i spillelokalet, og der er altid et sted mellem ca. 48 og 60 deltagere i gang. Der spilles i styrkeopdelte rækker, og bridge er et spil for fire deltagere - to mod to. Klubbens medlemmer er typisk i alderen 60-90 år, og der er opgaver nok med kaffebrygning osv at gøre for de medlemmer, der gør en frivillig indsats.