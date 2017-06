Den konservative lokalformand Brian Nedergaard er ærgerlig over, at Mette Thiesen melder sig ud af partiet kun en måned efter partiets opstillingsmøde til kommunalvalget. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Konservativ ærgrelse over Thiesens timing Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservativ ærgrelse over Thiesens timing

Hillerød - 28. juni 2017 kl. 03:26 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos De Konservative er man kede af, at Mette Thiesen har besluttet at forlade partiet og skifte til Nye Borgerlige.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over, men hvis hun ser, at hun passer bedre der, så skal hun selvfølgelig være der. Man skal være der, hvor man har det godt, siger den konservative lokalformand Brian Nedergaard.

Dårlig timing

Mette Thiesens partiskifte kommer kun en måned efter, at Konservative holdt opstillingsmøde, hvor hun blev valgt som nummer to efter borgmester Dorte Meldgaard. Og timingen kunne være bedre, mener Brian Nedergaard:

- Hvis hun har gået med tankerne i noget tid, så ægrer jeg mig over, at hun ikke har meldt det ud tidligere. Det er selvfølgelig ikke nogen nem beslutning, og hun har været ret aktiv på det seneste, og har også stillet op til Folketingsvalget, men det er en lidt uheldig timing, siger han.

Til det svarer Mette Thiesen:

- Selvfølgelig vil man altid kunne se tilbage og se, at man kunne gøre tingene anderledes. Men jeg følte, at det var vigtigt at melde det ud før kommunalvalget, så folk ved, hvad de får. Jeg kunne ikke se mig selv i øjnene, hvis jeg var blevet og så skiftet efter valget, siger hun.

På partiets opstillingsmøde i sidste måned blev ni kandidater opstillet, og nu er listen så nede på otte, men det er ikke noget, der bekymrer lokalformand Brian Nedergaard.

- Det er otte gode kandidater. Jeg vil hellere have nogen, der brænder for det, end bare at fylde listen med navne. Jeg går derfor ikke i panik, men selvfølgelig synes jeg, at det ville være sjovere med en længere liste, siger han.

Meldgaard: - Vi har haft et fint samarbejde

Dorte Meldgaard mener, at det er bedre, at Mette Thiesen går nu end efter valget i november.

- Hvis hun føler, at hun er bedre repræsenteret i Nye Borgerlige, så skal hun selvfølgelig være der. Jeg havde gerne set, at hun havde besluttet sig inden opstillingsmødet, men hellere nu end efter valget, siger Dorte Meldgaard og tilføjer, at det bliver et hårdt halvt år frem mod kommunalvalget med kun to byrådsmedlemmer tilbage, men det var det nok blevet alligevel.

Om samarbejdet i gruppen siger hun:

- Helt generelt har vi været enige om det meste, og vi har haft et fint samarbejde i gruppen, men nogle gange har vi stemt forskelligt i byrådssalen. Det er dog ikke sket mange gange, og det har mest været sådan, at vi ikke har været uenige om selve sagen, men om hvordan vi skulle håndtere den inden for rammerne af de allerede indgåede aftaler. Det så vi sidst i maj, hvor vi stemte om tilskud til tidlig SFO i privatskolerne, hvor jeg i hvert fald følte, at vi var nødt til at stemme i respekt for den budgetaftale, vi har indgået, siger Dorte Meldgaard.