Koncert-overskud til flygtningebørn

Knap 50.000 kroner er på vej til arbejdet med flygtningebørn i Hillerød-området efter weekendens nytårskoncert, der var arrangeret af Frederiksborg Rotary.

275 tilhørere trodsede tømmermænd og træthed, da de på årets første dag gik til nytårskoncert i FrederiksborgCentret med violinist Kim Sjøgren og sopran Marie Dreisig Karlsmose.

Det var andet år i træk, at Frederiksborg Rotary Klub arrangerede koncerten, hvor overskuddet går til, at flygtningebørn i Hillerød kan gå til sport.

Præsident for Frederiksborg Rotary Klub Michael Herschend bød velkommen og fortalte, at overskuddet fra sidste års koncert havde betydet, at 55 flygtningebørn har deltaget i forskellige sportsaktiviteter.

- Sidste år havde vi alle billederne af flygtningestrømme på danske motorveje på nethinden.

I år er der andre billeder, der fylder i presse og medier. Men børnene er her stadig. De er stadig børn. En barndom forsvinder ikke lige så hurtigt som avisoverskrifter. Det er ingen sag at sætte noget i gang, når alle er optændt af en sag. Kunsten er at vedligeholde og følge op, sagde Michael Herschend i sin tale og fortsatte:

- Det er vort ønske, at børn og unge kan fortsætte med at gå til svømning, badminton, judo, skak og tilsvarende sportsaktiviteter. Det er vort ønske at skabe kontinuitet i deres liv. Det er vores håb, at Frederiksborg Rotary med overskuddet fra koncerten i dag kan være med til skabe et forløb for børnene. At de får brugt kroppen, som altid er en vej til velvære og trivsel. At de får grinet og får lov til bare at være børn. At de ad den vej blive hjulpet til bedre forstå det land, som de nu er kommet til.

At de i det hele taget får en lidt bedre og sjovere barndom.

I 2015 blev koncerten holdt i slutningen af januar i Frederiksborg Slotskirke, men det kunne ikke lade sig gøre igen, da Frederiksborg Slotskirke i år fylder 400 år og derfor har mange arrangementer i kalenderen, blandt andet sin egen nytårskoncert i midten af januar.

- Vi skulle så finde et andet sted, og det var virkelig svært. Det lykkedes til sidst at finde et lokale i FrederiksborgCentret, men det kunne kun blive den 1. januar, fortalte Michael Herschend dagen derpå.

Overskuddet rammer derfor heller ikke de 75.000 kroner, som 2015-koncerten indbragte. Det endelige beløb er endnu ikke klar, men Michael Herschend forventer, at overskuddet fra koncerten forleden giver omkring 50.000 kroner.

- Vi er tilfredse med resultatet. Det er et pænt overskud. Der var meget store applaus fra publikum og ligefrem stående applaus til kunstnerne. Vi håber, at det kan lade sig gøre at lave en koncert igen til næste år. Vi vil gerne fortsætte med at hjælpe de unge, for de er fremtiden, siger Michael Herschend og understreger, at uden sponsorerne var det aldrig gået.