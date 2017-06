Der var kø til Alsønderup Vsndværks ekstraordinære generalforsamling. Foto: Ann-Sophie Meyer

Kommune lukker vandværksag

Hillerød - 11. juni 2017 kl. 13:29 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune går ikke videre med beskyldningerne om mandatsvig, bedrageri og skattesvig i Alsønderup Vandværk. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Beskyldningerne er fremkommet i en advokatredegørelse og videregivet til Hillerød Kommune af Hugo Holm Hansen, som fra februar i år og frem til onsdag aften i denne uge var formand for Alsønderup Vandværk. Advokatundersøgelsen kiggede på vandværkets regnskaber fem år baglæns - altså driften af vandværket, inden Holm Hansen selv kom til i februar i år.

I et svar til Hugo Holm Hansen pointerer Hillerød Kommune, at kommunens tilsynspligt ikke omhandler, hvor meget der kan udbetales i løn og honorar til enkeltpersoner og bestyrelsesmedlemmer i vandværket. Kommunen henviser til, at forholdene skal afklares på et privatretligt grundlag, med andre ord er det et spørgsmål, om sagen meldes til politiet.

Til det siger Hugo Holm Hansen:

- Vi går ikke til politiet med det, men vil i stedet følge op på sagen og henvende os til den nye bestyrelse i vandværket. Jeg er sikker på, at vi kan samarbejde om at få de her ting til at falde på plads, og derfor er der intet grundlag for at rejse en civilretligt sag. Det er ting, vi selv kan ordne, siger Hugo Holm Hansen.

Den omstridte advokatredegørelse fastslår bl.a., at det ikke kan udelukkes, at der er begået både mandatsvig, bedrageri og skattesvig i forbindelse med honorarer og andre udbetalinger. Redegørelse var onsdag aften et af flere stærke omdrejningspunkter ved en ekstraordinær generalforsamling i Alsønderup Vandværk og fik gentagne gange skudsmålet »fejlagtig«.

Her blev Hugo Holm Hansen væltet som formand sammen med resten af bestyrelsen: Jacob Mortensen, Lene Riis, Ole Markussen og Ulrik Ditlev Bolm-Spohr.

Efterfølgende blev Jan Richelsen, Birger Dysted, Ole Hjorth Caspersen, Torben Milling og Peter Leerbech-Holst valgt. De tre førstnævnte sad i den bestyrelse, der har styret vandværket i næsten 20 år, bortsat fra de seneste tre måneder..