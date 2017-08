Tre af husene i det kommunale boligkompleks Horsevænget er ved at blive undersøgt for skimmelsvamp. Foto: Allan Nørregaard

Kommune afviste Nina der blev syg af skimmelsvamp

Hillerød - 10. august 2017

I over to år oplevede Nina Charlotte Klein at blive syg af at bo i et kommunalt boligkompleks. I første omgang afviste kommunen hendes klager, indtil Teknologisk Institut fandt skimmelsvamp. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

To beboere i Hillerød Kommunes kommunaltejede boligkompleks Horsevænget er blevet genhuset på hotel, mens deres lejligheder bliver renset efter kraftig vækst af skimmelsvamp skjult i gulve og lofter. Samtlige fire andre lejligheder i bygningen og to andre bygninger er nu i færd med at blive undersøgt af Teknologisk Institut.

Beboerne fortæller, at de i årevis har klaget over problemer i boligkomplekset uden at blive hørt, bl.a. Nina Charlotte Klein, der, efter kommunen i februar fik foretaget en støv- og fugtprøve i lejligheden, fik besked om, at nu ville kommunen ikke foretage sig yderligere.

Hun fortsatte dog med at lægge pres på kommunen, blandt andet i en artikel i Frederiksborg Amts Avis i juni, og i juli bad kommunen instituttet undersøge lejlighederne.

- 2,5 år er mega lang tid. Da jeg blev taget seriøst, og de gik i gang, sagde folk: Er du ikke glad? Nej, jeg er pissesur. De har åbnet og fundet ud af, at min lejlighed var spækket med skimmelsvamp, siger Nina Charlotte Klein.

Frederiksborg Amts Avis har spurgt Hillerød Kommunes ejendomschef, Lone Byskov, hvad kommunen siger til, at Nina Charlotte Klein ikke føler sig taget seriøst.

- Vi er kede af, at hun ikke føler sig taget seriøst. Vi vil gerne behandle alle kommunens borgere godt. Vi kan kun beklage, at hun ikke føler sig godt behandlet. Vi har lænet os op af de rapporter, vi har fået af boligkommissionen, siger Lone Byskov.