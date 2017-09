Se billedserie Det var i krydset her, at episoden fandt sted den 6. februar 2016.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Knivoffer døden nær efter bandeopgør

Hillerød - 07. september 2017

Et voldsomt slagsmål mellem tre personer med banderelationer var i februar sidste år tæt på at koste en 22-årig mand fra Hillerød livet.

Han blev stukket så mange gange med en kniv, at han mistede 2-2,5 liter blod. Han blev kørt på hospitalet i Hillerød, hvorefter han blev fløjet til Rigshospitalet, hvor han blev opereret og det lykkedes lægerne at redde hans liv. Han har tidligere udtalt, at det først gik op for ham, hvor alvorlig situationen var, da en læge sagde, at han skulle forberede sig på at vågne op uden en arm. Nu er der faldet dom i sagen mod den 23-årig mand, T, der stak ham under slagsmålet tilbage i februar 2016.

T, som havde tilknytning til Satudarah, fik et års ubetinget fængsel og en betinget udvisning af Danmark. Han var tiltalt for at have stukket både den 22-årige R og den sidste involverede i slåskampen, den 24-årige M, men blev kun dømt for at have stukket R, da dommeren fandt bevis for, at stikket mod M var gjort i selvforsvar.

M, som er kendt som medlem af Loyal To Familia (LTF), var tiltalt for at have slået T med en jernstang. Han fik ni måneders fængsel.

Også R, som var ved at dø af de mange knivstik, var tiltalt i sagen - også for vold mod T. Han blev også fundet skyldig, men slap med en betinget straf på tre måneders fængsel.

- I denne sag er alle tre gerningsmænd og forurettede på samme tid. Alle tre har været til stede, og alle tre er kommet til skade, sagde anklager Bente Schnack i sin procedure onsdag.

De tre involverede nægtede sig alle skyldige i sagen.

I løbet af retssagen er det kommet frem, at slagsmålet formentligt handlede om retten til at sælge hash i Hillerød.

Dommeren fandt det bevist, at R og M havde planlagt et baghold mod T, og at R vidste, at der skulle foregå et eller andet ved mødet i Hillerød Vest. R satte M af ved Møllevej og kørte til Sophienborgvænget, hvor han hentede T, som troede, at de skulle ud og købe kokain sammen. Herefter kørte R tilbage til M på Møllevej, og det er her slagsmålet begynder.

M og R begynder at slå T, blandt andet med en jernstang. På et tidspunkt lykkes det T at stikke R med en kniv, og R bliver stukket fem gange - i ryggen, i højre side af lysken, i højre albuebøjning, på håndryggen af venstre femte finger og på forsiden af venstre underben.

- Han mistede 2-2½ liter blod og var et mulehår fra døden, sagde anklageren inden domsafsigelsen.

Der var ingen af de tre nu dømte, som afgav samme forklaring i retten. De har alle forskellige opfattelser af, hvad der er sket, og flere af de påstande, som der er bragt frem i retssagens forløb, har ikke kunne blive bevist.