Knivoffer: - Det handler om hash

Hillerød - 29. juni 2017 kl. 22:31 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det gik først op for mig, hvor alvorligt det var, da lægen sagde, at jeg nok skulle forberede mig på at vågne op uden en arm.

Sådan lød det i går i Retten i Hillerød fra en 21-årig mand på spørgsmålet om, hvorvidt han vidste, at han var i livsfare, da han sidste år blev bragt på hospitalet efter at være blevet stukket flere gange med en kniv.

Episoden skete den 6. februar 2016 omkring klokken 17, hvor tre personer var til stede i krydset Skovduevej/Møllevej i det vestlige Hillerød. En 23-årig mand er tiltalt for at have stukket den 21-årige og en 24-årig mand med kniv. De to sidstnævnte er til gengæld tiltalt for at have slået den 23-årige flere gange i hovedet med en metalstang. De tre personer nægter sig alle skyldige og har forskellige opfattelser af, hvad der skete den pågældende eftermiddag.

Den 21-årige var første mand i vidneskranken. Han forklarede, at han ikke kendte den 23-årige i forvejen, men at han kendte den 24-årige M fra bylivet i Hillerød, hvor denne er en del af et slæng med tilknytning til banden Loyal To Familia (LTF).

- De fik mit telefonnummer, for jeg turde ikke andet end at give dem det, forklarede den 21-årige i retten.

Han blev en form for stik-i-rend-dreng for LTF, og de ringede tit til ham, når de havde brug for et lift.

Den 6. februar om eftermiddagen får han besked på at komme til Slotsgade. Der får han at vide, at han skal køre med M ud og hente en bil på Falkevej, som var gået ud dagen forinden. Den 21-årige forklarede i retten, at M på vejen låner hans telefon, fordi der ikke er flere penge på hans egen. Ved krydset Tulstrupvej/Møllevej/Sophienborgvænget siger M, at de skal hente en på vejen, og at han bare skal sætte M af. Ifølge den 21-åriges forklaring stiger den 23-årige mand ind i bilen, og herefter ekskalerer situationen.

- Døren bliver flået op i passagersiden. Jeg mister overblikket over, hvad der sker. M står uden for døren. Jeg kommer ud af bilen, og min første tanke er at løbe. Jeg er pissebange for, hvad der skal ske. Jeg hører en susende lyd, og så bliver der helt varmt. Jeg vender mig om, så jeg har front mod X (den 23-årige, red). Jeg snubler over mine egne ben, for jeg falder ned på ryggen. Han kommer farende mod mig, og jeg kan huske, at jeg tager mine ben op for at beskytte mig selv. Der kommer en bevægelse mere, hvor han rammer mit skinneben. Han kommer mod mig igen og rammer mig i lysken. Jeg får rejst mig, men han kommer imod mig igen, og så får jeg tre hurtige stik i armen, og så går jeg ud.

Han blev kørt på hospitalet i Hillerød og herfra fløjet til Rigshospitalet. Han var tæt på at dø på grund af blodtab.

I retten fremlagde Bente Schnack en række teleoplysninger fra den 21-åriges telefon, hvor der flere gange den 6. februar var opringninger til og fra Ms telefon, og på et tidspunkt gik mobilen på en mast i Helsinge samtidig med Ms mobiltelefon.

- Jeg kan ikke huske, at jeg har været der. Den eneste forklaring er, at jeg havde et hashmisbrug dengang, så jeg nok har ringet for at købe noget hash, sagde den 21-årige.

Kamp om hashmarkedet

I løbet af eftermiddagen blev der kodet et ukendt nummer ind i den 21-åriges telefonbog, som anklageren mener er den 23-åriges. Men den 21-årige nægter kendskab til det, og mener, at det må være M, der har kodet det ind og sendt sms'er, mens han lånte telefonen i bilen.

M blev anholdt på Møllevej kort efter knivstikket. På ham fandt politiet både hans egen og den 21-åriges telefon.

På Ms telefon er der et billede af den 21-åriges telefon, der viser en besked-udveksling, der angiveligt handler om kokainsalg. Beskederne er sendt mellem den 21-åriges telefon og en telefon, der tilhører et medlem af Satudarah, men den 21-årige kender ikke noget til de beskeder.

- Hvad handler alt det her om?, ville Bente Schnack vide.

- I min generation vidste alle, hvad der foregik i den kriminelle verden. Satudarah havde slået sig ned i Allerød, men man vidste ikke, at de var på vej ind i Hillerød. LFT finder ud af, at Saturadah befinder sig et sted omkring Sophienborgvænget, og de vil gerne beholde det hashmarked, som de sidder på i byen. Jeg er havnet midt i det hele, fordi jeg har købt hash, og de har set, at jeg er svag, svarede han.

