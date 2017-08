Se billedserie Thomas Hovaldt og Martin Reinhardt har kendt hinanden i 30 år . Nu er vennerne i gang med at slå et slag for at gøre klassisk musik mere synlig i Hillerød. Foto: Niels Idskov

Klassisk musik opruster - også for børn

Hillerød - 25. august 2017 kl. 09:40 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Med vores to nye medlemmer i bestyrelsen, Martin Reinhardt og Thomas Hovaldt, har vi slået døren ind til forestillinger og koncerter, vi ellers ikke ville være kommet i nærheden af. Det gælder klassiske musikere fra Moskva og Berlin og vores hjemlige pianist Kathrine Gislinge. Og det ellers lukningstruede Copenhagen Phil, hele Sjællands Symfoniorkester, besøger Hillerød fem gange.«

Med disse ord byder Claus Levinsen velkommen til en ny sæson i Hillerød Musik & Teater - en sæson, der ikke mindst hvad angår den klassiske musik byder på et markant kvalitativt løft. Takket være Reinhardt og Hovaldt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De to musikere, som i øvrigt begge stammer fra Hjørring, har i et år været medlem af bestyrelsen, og har i den tid over en bred front kæmpet for at gøre den klassiske musik synlig i Hillerød. Med gode koncerter - ikke mindst rettet mod børn og unge.

Martin Reinhardt, der er basbasunist i Copenhagen Phil, bruger sit eget orkester som løftestang til allerede i den kommende sæson at få musikken ind på skoler, daginstitutioner, gymnasiet og hospitalet. I det sidste tilfælde dog med den prisbelønnede duo MusikBeRiget med Ole Kibsgaard og violinisten Lisbeth Sagen. De har påtaget sig opgaven at lave koncerter på hospitalet for syge børn.

- Det vil sige, at Copenhagen Phil i den her sæson faktisk kommer til Hillerød omkring 14 gange - i og udenfor programmet i Hillerød Musik & Teater, fortæller Martin Reinhardt.

Han og Thomas Hovaldt, der også er musiker, men mest arbejder som lærer og koncertarrangør, brænder for den klassiske musik, et område med stort potentiale i og omkring Hillerød, og som med en øget kvalitet og synliggørelse kan udbygges og bidrage til livskvalitet og fornøjelse for byens borgere.

Hillerød Musik & Teater har modtaget en donation på 80.000 kr. fra Grethe Christiansens legat, og pengene falder på et tørt sted og er øremærket til de nævnte koncerter med Copenhagen Phil og Musikberiget til gavn for børn og unge. HMT afvikler 10 koncerter for skolebørn og småbørn, og det har været en rød tråd i planlægningen også at komme ud på de mindre skoler udenfor selve Hillerød.

- Pengene gælder kun for et år, men hvis det bliver en succes med koncerter, håber vi at kunne finde finansiering til en fortsættelse. Målet er at få børn og unge til at interessere sig så meget for musik, at de i en relativt tidlig alder afprøver sig selv på et instrument, siger Thomas Hovaldt, der selv spiller tuba.

- Udover at skaffe flere midler til den klassiske musik og teaterlivet, handler det om samarbejde og et øget kvalitets-niveau. Vi skal også turde satse på store internationale kendte kunstnere. Netop når Hillerød ligger så tæt på København med de mange tilbud, men for at gøre en forskel skal der samarbejdes over en bred front.

