Klager stopper nyt renseanlæg

Hillerød - 28. august 2017 kl. 06:10

Hillerøds splinternye renseanlæg til 300 millioner kroner kommer formentligt til at ligge uvirksomt hen i månedsvis på grund af ekstremt lang behandlingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skal behandle en række klager over renseanlæggets tilladelser, blandt andet til udledning af spildevand til Havelse Å. Det har foreløbig taget 2,5 år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi kan risikere, at vi står med til renseanlæg til 300 millioner kroner, som står stille. Vi skulle gerne have lukket det gamle renseanlæg, for det vil være det bedste for miljøet, siger Louise Colding Sørensen (S), som er formand for Hillerød Forsyning og regner med at skulle indvie anlægget om få uger.

Men Hillerød Forsyning tør ikke tage chancen og tage renseanlægget i brug, før det er afgjort, om klagerne får ret.

- Der er risiko for, at der er rigtig meget, der skal laves om. Så vi står med et gammelt anlæg, som vi er tvunget til at holde i gang, samtidig med at vi har et nyt renseanlæg, som bare står klar, siger Søren Støvring, direktør i Hillerød Forsyning, som mener årsagen er klagenævnets udflytning til Viborg.

- Vi har fået meddelelse fra klagenævnet om, at de har brug for ekstra tid, fordi der er en stor pukkel af sager. Vi er blevet gidsel i den her udflytning. Vi har ikke på 2,5 år fået afklaret, om vi må sætte det i gang, siger han.

Det har ikke været muligt at få en udtalelse fra klagenævnet om hvorfor klagerne endnu ikke er behandlet.