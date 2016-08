Kirsten Jensen blev enstemmigt valgt som Socialdemokraternes borgmesterkandidat ved partiets generalforsamling, hvor også folketingsmedlem Christine Antorini deltog.

Send til din ven. X Artiklen: Kirsten Jensen vil have borgmesterkæden igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirsten Jensen vil have borgmesterkæden igen

Hillerød - 31. august 2016 kl. 07:02 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Socialdemokraternes generalforsamling mandag aften blev Kirsten Jensen enstemmigt udpeget som partiets borgmesterkandidat. Ved valget i 2013 måtte hun efter seks år som borgmester aflevere borgmesterkæden til Dorte Meldgaard for til gengæld at blive 1. viceborgmester. Konservative og Socialdemokraterne indgik på valgnatten en konstituering med SF, Fælleslisten og De Radikale.

For Kirsten Jensen er det naturligt, at hun nu melder sig som borgmesterkandidat.

- Det er naturligvis fra den position, man har størst mulighed for at sikre Hillerød en god udvikling. Når man er borgmester kan man bruge al sin tid på at arbejde for det, der er vigtigt: Miljø, nye arbejdspladser, børn, osv. Socialdemokraterne vil altid have en borgmesterkandidat, og det havde vi også ved sidste valg, men der kunne vi ikke få en borgmesterpost, og så måtte vi jo gøre noget andet og søge en konstituering, som vi har stor indflydelse på, siger Kirsten Jensen.

Hun understreger, at der er et godt samarbejde i den nuværende konstituering. Hvem hun vil danne konstituering med for at sikre sig borgmesterposten vil hun dog ikke lægge sig fast på endnu.

- Sandheden kommer for det meste på valgnatten om, hvem der kan gøre noget sammen. På begge sider af bordet i byrådet er vi i øjeblikket nok lidt mærket af, at konstitueringen er ret smal. Derfor tror jeg, at der vil være et ønske for, at vi skal være flere, der går sammen om det, siger hun.

Udover viceborgmester og borgmester har Kirsten Jensen været formand for Forbrugerrådet i fire år og medlem af Europa-Parlamentet i ti år. På partiets generalforsamling mandag deltog folketingsmedlem Christine Antorini, som sagde om Kirsten:

- Man skal have politisk flair, et varmt hjerte og et højt energiniveau, når man skal være Hillerøds leder. De kendetegn har Kirsten, og det benytter vi os også af, når vi tager fat på sager som Nationalparken Kongernes Nordsjælland, der vil blive en kæmpe fordel for naturen omkring Hillerød og for kendskabet til den kulturhistorie, som vores område er så rigt på.

En egentlig valgstrategi har partiet endnu ikke lagt sig fast på:

- Vi forsøger altid at møde så mange mennesker som overhovedet muligt, så vi går op og ned af gaderne og er på torve og pladser, fortæller Kirsten Jensen, der i første omgang ser frem mod weekendens budgetforhandlinger.

- Nu skal vi forhandle igen, og uanset posterne ligger det til os at tage et medansvar. Vi prøver ikke at lave flere konflikter, siger hun.

Nuværende borgmester Dorte Meldgaard (K) og Klaus Markussen fra Venstre har allerede meldt ud, at de stiller op som borgmesterkandidater.