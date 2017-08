Kinesiske akrobater fulgte i halen på erhvervskonference

- Det er en fornøjelse nu at se nogle af frugterne af den vellykkede erhvervskonference sidste år. Vi er glade for, og stolte over, at det kinesiske kulturcenter tænkte på os med denne forestilling, og vi glæder os til besøget, sagde Dorte Meldgaard, da hun sammen med blandt andet direktøren for det kinesiske kulturcenter i København Zhang Li præsenterede nyheden på rådhuset.