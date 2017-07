Kim Hendry forlader Nye Borgerlige

Nye Borgerliges mand i Hillerød Byråd, Kim Hendry, har meldt sig ud af partiet. Det sker efter at bestyrelsen torsdag aften besluttede at give posten som partiets spidskandidat til kommunalvalget til Mette Thiesen, som for få uger siden skiftede sit parti, konservative, ude med Nye Borgerligere. Kim Hendry var ellers partiets spidskandidat.

- Da jeg blev spurgt, om jeg ville komme over til Nye Borgerlige i februar var der fuld opbakning. Nu skulle vi bare fremad, og jeg skulle tegne de borgerlige, så jeg blev også valgt som spidskandidat, siger Kim Hendry, som læste om beslutningen i et referat fra gårsdagens møde. Her stod, at bestyrelsen ville have ham til at overdrage spidskandidatposten til Mette Thisen.