Man kan tage et kik på den store model over, hvordan Nordsjællands Hospital kommer til at se ud...Foto: Allan Nørregaard

Kik ind på fremtidens hospital

Om et års tid sættes spaden i jorden til byggeriet af det nye Nordsjællands Hospital, men det er allerede muligt at få et kik ind i de alnge gange på det nye hospital. I et tomt lokale på det gamle hospital har man nemlig indrettet et virtual realitystudie, hvor man kan kan tage på rundtur i en it-model af hospitalet.

- Jeg tror, det er lykkedes mig at miste orienteringen, erkender hun, og så stiger vi op gennem etagerne til vi er i droneperspektiv over hospitalet. Under os ligger nu hele den store, bugtende bygning, og vi kan se de tilstødende veje og omridset af de kommende parkeringspladser.

- Programmet er indkøbt for, at det skal indgå i udviklingen af hospitalet, og vi bruger det for eksempel i samarbejde med personalegrupperne, når vi skal sikre os, at bygningen kommer til at fungere i de daglige arbejdsgange. Men det har også vist sig at være et godt redskab til at vise folk lidt klarere, hvordan det kommer til at se ud, siegr Lea Bjerg.