Kig ind på Hillerøds nye renseanlæg

Af Janne Mulvad

Et nyt rekreativt område ligger i udkanten af Hillerød og venter på at blive indtaget af Hillerøds borgere - Solrødgård renseanlæg. Og det er ikke et helt almindeligt renseanlæg som vi kender det som et ildelugtende anlæg, der ligger og forsøger at gemme sig bag et hegn og en aflåst låge. For på renseanlægget på Solrødgård kommer hverken til at være stank eller hegn. Faktisk bliver renseanlægget et nyt, rekreativt område med løberuter, en stor sø og flere, små attraktioner at se på. Frederiksborg Amts Avis gik en tur på renseanlægget sammen med Louise Colding Sørensen (S), formand for Hillerød Forsyning. Se fotograf Allan Nørregaards fotos fra rundturen her.