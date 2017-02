Kending af politiet stoppet på rasteplads

- Vi ved, at han ikke har kørekort, og vi ved, at han ryger hash, og begge dele vist sig også at være tilfældet her. Han bliver sigtet for at kørsel uden førerret og for køre påvirket af euforiserende stoffer, siger Søren Bjørnestad, vagtchef i Nordsjællands Politi.