Se billedserie Stephan Schönemann, Bo Nissen og Nicolai Frejvald Petersen klarede årets Carbage Run i fin stil og endte på en 39. plads ud af cirka 250 biler. Foto: Privat

»Kaffeklubben« klarede Carbage Run

Hillerød - 19. juli 2017 kl. 07:28

Kør 3000 kilometer gennem Europa på fem dage i din helt egen unikke gamle spand.

Sådan lyder udfordringen hvert år i The Carbage Run, som 26-årige Stephan Schönemann fra Hillerød deltog i tidligere på måneden sammen med vennerne Bo Nissen og Nicolai Frejvald Petersen. Sammen udgjorde de holdet »Kaffeklubben«, og i flere måneder har de arbejdet på at få en gammel blå Golf, »Kaffebussen«, gjort klar til turen gennem Europa.

Bilen skal efter reglerne være minimum 15 år gammel, men må udsmykkes og »pimpes« så meget, som man har lyst til. Undervejs skal deltagerne igennem forskellige gakkede udfordringer, som giver point, og holdet med flest point vinder.

- En samlet score på turen regnede vi sammen til en 39. plads ud af ca 250 biler, og uden den store anstrengelse klarede vi turen bedre end forventet og med relativt små og få problemer. Det var en megafed tur, siger Stephan Schönemann, der også deltog i løbet sidste år og i 2015.

Panik på færgen

Turen gik fra Danmark gennem Tyskland, Polen, Litauen, Letland, Estland, tilbage gennem Letland til målet i Litauens hovedstad Vilnius.

For nogle hold sluttede rejsen dog før den overhovedet var begyndt, fortæller Stephan Schönemann.

- Ombord på færgen til Tyskland læser vi på Carbagerun Scandinavias Facebookside, at mange af holdene er blevet stoppet ved den dansk/tyske grænse og ved Rødby/Puttgarten, hvor de er blevet bedt om at pille deres tagbærer og diverse horn og lygter af, inden de kunne køre videre. Der var rygter om, at flere var blevet nægtet adgang på grund af for store tagkonstruktioner og bullbars på fronten. Flere af de biler opgav og stoppede i Carbage Run.

I løbet af dagen lød der rygter om enkelte, der kørte over Sverige med en færge til Polen. Vi kom dog i land sammen med flere andre og kørte over grænsen uden problemer, siger Stephan Schönemann.

Sjove udfordringer

Som nævnt er udfordringerne undervejs temmelig tossede. I år handlede det blandt andet om at tage et billede med en hunds anus, et billede med et tammedlem og en kæmpe gravemaskine ved navn »Bagger 258«, at lægge mursten med en polsk arbejder, at finde en toiletkumme og afleverer den til dommerne og at finde en mand og kvinde, der vil sidde topløs på motorhjelmen.

Udfordringerne har givet masser af sjov undervejs.

- Den store gravemaskine blev fundet efter lang vandring i våd skov og mark, men senere fandt vi ud af, at vi kunne have kørt helt op til graveren af andre veje. Det kunne vi kun grine af på vejen tilbage, hvor vi lånte et andet holds bagsæde tilbage til vores egen bil, siger han.

Opgaven med den topløse mand og kvinde blev dog ikke løst:

- Vi kiggede rundt efter unge folk at spørge om hjælp til vores sidste opgave med de topløse, som desværre ikke blev løst. Nogle af de andre havde prøvet at få nudister til at pose for billeder, dog uden held. Og nogen måtte slippe 100 euro for et billede med en storbarmet blondine... Ting vi valgte ikke at havde økonomi til, og derfor ingen point desværre, siger Stephan Schönemann.

God teamspirit

Selvom holdene er konkurrenter var der igen i år stort fællesskab og sportsmanship, hvor holdene gerne hjælper hinanden.

- På vej fra Riga ser vi på Carbage Run Scandinavia Facebook-siden, at holdet »Liberal Alliance« er kørt fast off road i en skov. Vi bestemmer os for at vende bilerne og køre ud og finde dem og trække dem fri. Efter at vi havde kørt fra den bumpede og lappede landevej, kørte vi et par kilometer på grusvej, derfra ad en dårligere grusvej, som blev til skovveje, som blev til dårligere skovveje, som endte med et spor af mudderhuller. 500 meter længere ude holdt en BMW cabriolet fast på maven og var urokkelig. Golfen blev med lethed bakket op til bimmerens bagende og med elastikreb og tre små træk kom bimmeren fri igen, slutter Stephan Schönemann.