K: Ingen hemmelige aftaler

Hillerød - 04. september 2017 kl. 07:15 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter vedholdende kritik fra især Venstre om, at Hillerøds borgmester Dorte Meldgaard (K) er bundet af en hemmelig aftale med venstrefløjen, afviser formand for konservative i Hillerød, Brian Nedergaard, at der eksisterer en hemmelig aftale.

- Jeg kan sige helt klart: Vi har lavet en konstitueringsaftale, som er blevet offentliggjort. Der er ikke andre hemmelige aftaler eller nogle andre aftaler for den sags skyld, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Aftalen rummede en række pejlemærker. Et af dem var, at »Sikre, at skatten ikke stiger, og afgifter holdes i ro«.

Venstres Klaus Markussen siger nu, at den aftale han har kaldt hemmelig, er netop den konstitueringsaftale fra 2013.

- Når jeg taler om hemmelige aftaler taler jeg om, at man har forhandlet med os, og så lige før vi står og skal lave en aftale, kommer man og siger - det kan vi ikke alligevel. Det kan vi ikke tale om, på grund af den aftale, siger han.

Borgmester Dorte Meldgaard beklager, at forhandlinger er faldet sådan ud.

- Heldigvis er livet så dejligt, at man lærer noget hele tiden. Og der er ting, hvor jeg tænker, at det havde været smartere at gøre noget anderledes. Og det vil jeg gøre anderledes en anden gang, siger hun.