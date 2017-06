Justitsministeren hyldede friheden

- På grundlovsdag fejrer vi først og fremmest friheden. Friheden til at leve, som vi vil, og til at mene og tro hvad vi vil. Friheden til at elske dem vil. Og til at gøre, hvad vi vil - eller lade være, hvis vi ikke har lyst. Vi fejrer det frie valg, og aldrig nogensinde i verdenshistorien har der været så succesfulde rammer om menneskers liv, som der hvor friheden råder, indledte Anders Samuelsen, som derfra næsten ikke kunne komme videre uden at adressere de terrorangreb, Europa den seneste tid er blevet ramt af.