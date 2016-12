Se billedserie Der skulle en lastbil til, da det enorme juletræ skulle fjernes fra Torvet. Foto: Ann-Sophie Meyer

Juletræet og Julemøllen er væk

Hillerød - 29. december 2016 kl. 16:11 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det store juletræ og den lysende julemølle har stået og pyntet på Torvet i hele december, men i går var det tid til at vinke farvel til begge dele. Juletræet, som var blevet doneret af en af byens borgere, blev nemlig fældet på Torvet omkring klokken 10, og julemøllen blev skilt ad og kørt væk over middag

- Det er det flotteste juletræ, vi har haft, sagde »Nisse-Kim« Jensen, der er formand for Julemøllelauget, da træet blev fældet.

Flere af folkene fra C4 var til stede, da de to store juleudsmykninger blev fjernet. Erik Helmer Pedersen, der har været med til at udvælge årets juletræ, fortalte, at hele fem juletræer havde været med i kapløbet om at blive juletræ på Torvet, og at det juletræ, der vandt, er fra Ullerød.

- Juletræet har været til glæde for hele Hillerød, og vi er klar til at modtage et nyt juletræ til næste år, sagde Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4.

Det var Jørgen Pedersen fra Hillerød Lastbilcentral, der, sammen med sin kone, kom og hentede Julemøllen i en stor rød lastbil, og han har både leveret og hentet Julemøllen uden beregning hvert år siden 2011.

I de måneder hvor Julemøllen ikke står fremme, bliver den opbevaret i en gammel stald i Ullerød, fortalte Björn Karlsson, der var en af dem, der var med til at skille Julemøllen ad.

- Men snart skal stalden rives ned, og derfor håber vi, at vi når at finde et nyt sted til Julemøllen inden da, sagde Björn Karlsson.