Se billedserie Der er 17 frivillige ledere med på julelejren. Lejrchef Caroline Wibe Folkmann og Louise Thomsen (i midten) ses her foran pejsen i opholdsrummet med lejrleder Kevin Pihl. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Send til din ven. X Artiklen: Julelejr giver udsatte unge et frirum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julelejr giver udsatte unge et frirum

Hillerød - 31. december 2016 kl. 10:17 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver hygget igennem i fællesrummet på Luthersk Missions Højskole torsdag eftermiddag. Gruppen af unge og frivillige er netop vendt tilbage til skolen efter et tur på Frederiksborg Slot, og nu står den på afslapning. Nogle spiller pool, mens andre spiller brætspil, tegner eller flyder i de store sorte Fatboy sækkestole, der ligger foran pejsen, hvor ilden lyser op bag glasset. En vogn med nybagte boller og varm kakao med flødeskum er netop blevet rullet ind, og der bliver spist, grint og snakket sammen på kryds og tværs.

Siden tirsdag har 20 unge i alderen 13-19 år været samlet på julelejr i Hillerød. Lejren er arrangeret af Blå Kors, og de unge har alle det til fælles, at de kommer fra udsatte familier eller familier, hvor økonomien er stram. Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper netop udsatte mennesker, hjemløse, misbrugere og deres børn. Blå Kors har i mange år holdt sommerlejre for udsatte børn og unge, men det er første gang, at Blå Kors holder julelejr for de unge- og den er blevet placeret i Hillerød.

- Mange unge glæder sig ikke til jul. Julen er for deres forældre en undskyldning for at drikke mere. For os andre er julen forbundet med afslapning og hygge, men for de unge er den forbundet med stress. Det er vigtigt, at de får en rigtig god oplevelse og et frirum, så de også kan komme hjem og fortælle deres venner, at de har haft det hyggeligt i juleferien, fortæller 24-årige Caroline Wibe Folkmann, der er en af to lejrchefer på julelejren.

Giver meget mening

Hun har sammen med den anden lejrchef Kirstine Primdahl Lorentsen selv gået på Luthersk Missions Højskole, og de har begge gået på Johannesskolen, så de kender Hillerød godt.

Caroline Wibe Folkmann har været med som lejrleder på to sommerlejre men har på julelejren taget endnu mere ansvar som lejrchef.

- Det giver rigtig meget mening for mig at være med her. Jeg er selv opvokset i et kristent hjem, og jeg har selv været på lejr. Det er børn og unge, der har behov for det, og de sætter rigtig meget pris på det. Her er mange gengangere fra andre lejre, og for os er det vigtigt, at det bliver personligt, så de kan relatere til det, fortæller hun.

Kristne aktiviteter

De unge har kun adgang til deres mobiltelefoner to gange en halv time om dagen, men der er masser af ting at fylde dagene ud med. Udover en tur på slottet har den i ugens løb stået på sport, julebag, kreativt værksted og træværksted. Der er dog også plads til at sidde for sig selv, uden at det bliver set som et problem. Hver morgen er der blevet bedt morgenbøn, og deltagerne hører en leder fortælle om sit forhold til Jesus og hvilken betydning, det har for hans eller hendes liv med efterfølgende gruppesnak. Dagen sluttes af med aftenandagt. Der er dog ingen, der bliver tvunget til de kristne aktiviteter.

- Det er en frivillig aktivitet. Vi forsøger ikke at pådutte dem noget, men vi fortæller en historie, og det er fedt at mærke, at mange er nysgerrige. Mange af dem bed ikke så meget, og de vil gerne vide mere. Vores budskab er, at de skal vide, at der er håb. Men det kan også være en god måde at snakke om det, der er svært. Vi prøver også at sige, at vi allesammen har problemer, og der er ikke nogen, der skal opleve, at et problem er for småt, siger Caroline Wibe Folkmann.

Fri for tanker og stress

I en af sækkestolene foran pejsen ligger 18-årige Louise Thomsen fra Aalborg. Hun har været med på to sommerlejre, som hun blev gjort opmærksom på af kommunen, fordi hun på det tidspunkt boede i en plejefamilie. Hun bor nu i sin egen lejlighed i Aalborg men er stadig tilknyttet kommunen.

Inden hun først stiftede bekendtskab med Blå Kors-lejrene var hun meget nervøs for, hvordan de ville tage imod hende.

Men bekymringerne blev for alvor gjort til skamme, og hun vil næsten ikke hjem fra julelejren, fortæller hun.

- Det er dejligt at være sammen med andre kristine, og vi beder og synger inden maden. Jeg er ikke vant til det derhjemme, men det er dejligt. Man møder virkelig mange ting, som man vænner sig til, og det er dejligt. Jeg har selv mærket, at der kom en ro over mig, da jeg kom hjem fra sommerlejr, siger hun og fremhæver især sammenholdet og de søde mennesker på lejren.

- Man er helt fri fra sine tanker, og man kan bare tage fat i en leder, hvis man vil snakke om noget eller har brug for at komme af med noget. Det har jeg gjort meget. Det er et frirum fra kaosset og stressen derhjemme. Det er meget dejligt at være her, siger Louise Thomsen.

Fredag sluttede årets julelejr, men Caroline Wibe Folkmann garanterer, at årets julelejr i Hillerød bliver gentaget til næste år også.