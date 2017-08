Jim og piraterne indtager scenen

Unge Jim Hawkins får fat i et sagnomspundet skattekort, som bliver begyndelsen på et stort eventyr. Sammen med de britiske gentlemen, godsejer Trelawney og dr. Livesey, drager Jim ud for at finde Skatteøen og den berømte skat. Men Jim og hans venner er ikke de eneste, der er på skattejagt. Et slæng af blodtørstige pirater, anført af den etbenede John Silver, er nemlig lige i hælene på dem, og de vil gøre alt for at få fingre i skatten.