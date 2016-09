Jens Jepsen i spidsen for den nye Klaverfabrikken

- Jeg er jo nærmest blevet oplært af Birgit og Jens, så det er med stor ydmyghed, at jeg ind til den opgave. Jeg har enormt stor respekt for det store arbejde, som Birgit Rømer har stået for i 20 år som leder af Klaverfabrikken, og det fundament, som hun har skabt, siger Jens Jepsen. Han har også i 14 år arbejdet tæt sammen med Jens Rømer som musik-booker.

- Jeg håber på en udsolgt koncert. For det har Birgit og Jens Rømer i den grad fortjent for deres altafgørende engagement og betydning for kulturlivet i Hillerød i mere end 20 år. siger Jens Arne Antoft. Klaverfabrikkens nye bestyrelsesformand fortæller også, at der er indkaldt til et fællesmøde for medlemmer af Klaverfabrikken og dens frivillige skare. Det afvikles onsdag 28. september, og der er tale om et idéudviklingsmøde, hvor det overordnede emne er Klaverfabrikkens fremtid.