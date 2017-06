»Jeg bliver syg af skimmelsvamp i min lejlighed«

Nina Charlotte Klein fremviser sin lægeerklæring. Her står, at hun de sidste par år har henvendt sig med irritation i øvre luftveje, kronisk træthed og hovedpine. At symptomerne er opstået efter, hun flyttede i ind i Horsevænget, at hendes tilstand blev forbedret, efter hun et par måneder opholdt sig et andet sted, og at det lægeligt må tilrådes, at lejligheden undersøges for skimmelsvamp og/eller at hun tilbydes en anden bolig.