Jazz i Rosenhaven fortsætter i 2017 med uformindsket styrke og med kommunalt tilskud. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Jazz i Rosenhaven får igen støtte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jazz i Rosenhaven får igen støtte

Hillerød - 05. januar 2017 kl. 05:54 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jazz i Rosenhaven har søgt om tilskud til sommeraktiviteterne for 35.000 kr., og Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 25.000 kr. Tilskuddet ligger dermed i samme størrelsesorden som for jazz-koncerterne i dets to første år, hvor det lød på hhv 24.000 kr. for 2015 og 23.000 kr. for 2016. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er er vi meget glade for. Vi tager imod alt vi kan få, så vi kan få skabt den optimale markedsføring af koncerterne, siger Søren Wiberg fra styregruppen bag Jazz i Rosenhaven.

Bevillingen på de 25.000 kr. er uddelt efter Krone-til-krone-puljen, og det betyder, at den ikke skal yderligere godkendes af Økonomiudvalget og byrådet.

- Ordningen var på vej ud, men består heldigvis endnu, og i dette tilfælde til gavn og glæde for Jazz i Rosenhaven, som er et aktiv for Hillerød og lokker mange udenbys gæster til, siger Peder Bisgaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kr.-til-kr.-puljen fungerer på den måde, at udvalget har krævet, at Jazz i Rosenhaven selv skal kunne lægge 25.000 kr. på bordet for at få det tilsvarende tilskud. Kr.-til-kr. puljen er i alt på 60.000 kr. til musiske formål i bykernen i 2017.

Jazz i Rosenhaven i Slotsgade består af - i 2016 - ni koncerter, som anslås at være lyttet til af mellem 3500 og 4000 mennesker samt sekundært et ukendt antal handlende i byens gågader, Slotsarkaderne og detailforretninger, der ved åbnings- og afslutningskoncerterne blev underholdt af et festligt Carlsberg Brass Band.

Det var i 2014, at en gruppe borgere i samarbejde med C4 tog initiativ til Jazz i Rosenhaven, som de så selv har tilrettelagt og gennemført de seneste to somre med koncerter lørdag i sommerperioden. En del af gruppens arbejde har - udover at sammensætte et attraktivt program - handlet om at finde sponsorer og tilskudsgivere til koncertrækken.

Jazz i Rosenhaven har på deres hjemmeside oprettet mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, og der er pt. tilmeldt lidt over 300 personer, hvoraf ca. 40 procent kommer udenbys fra. Styregruppen bag Jazz i Rosenhaven vil informere yderligere om økonomi og musikalsk indhold ved et pressemøde sidst på måneden, men det står allerede nu klart, at der er lagt et ambitiøst program for 2017, herunder to koncerter under Hillerød Slotssø Byfest. Jazz i Rosenhaven forventer 128.500 kr. i sponsorstøtte.