J. Jensen vender ryggen til Erhvervstrekanten og udvider i Uvelse. Foto: Allan Nørregaard

J. Jensen helt ude af Erhvervstrekanten

Hillerød - 05. september 2017 kl. 05:54 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Steen Lindby, der er formand for Foreningen Grøn Erhvervstrekant, er en glad og tilfreds mand. Det skyldes, at nedrivningsfirmaet J. Jensens planer om at rykke ind på Erhvervstrekanten i Hillerød definitivt er ryddet af bordet.

- Det er netop dette, vi alle har kæmpet for, siger Steen Lindby som konsekvens af, at Erhvervstrekanten ikke belastes med tung industri, som det ellers har været planlagt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er først og fremmest positivt, at forvaltningen i Hillerød Kommune har lyttet til modstanden. Vi har haft mange møder og klart og vedvarende tilkendegivet vores modstand mod tung industri i området, så det er godt. Vi vil også godt fremhævne Venstres Klaus Markussen for det initiativ, han tog, således at ministeriet fik lavet en revision af Fingerplanen, siger Steen Lindby, der selv bor i nabolaget, nemlig i Aalholmparken.

Hillerød Kommunes direktion har indstillet, at Miljø- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte ikke at vedtage Kommuneplantillæg 9, Lokalplanforslag 401 med tilhørende VVM-redegørelse samt udbygningstalen, således at disse bortfalder.

- Det er helt efter planen og en konsekvens af, at J. Jensen ikke længere har behov for at at etablere virksomhed der og derfor har trukket sin anmodning om lokalplan for Erhvervstrekanten tilbage, siger Tue Tortzen, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

- Vi satte sagen i bero for at par måneder siden, da vi har udsigt til at kunne udvide på vores eksisterende domicil på Højlundevej i Uvelse, og nu har vi så definitivt trukket vores anmodning om lokalplanen tilbage. Nu skal vi i gang med planerne om udvidelse her på Højlundevej, og der håber vi, at alle godkendelser falder på plads i foråret 2018, fortæller Kim Østergaard.

Han er udviklingschef hos J. Jensen, der stadig ejer grunden på Erhvervstrekanten (ved Bauhaus), men ikke har fundet en køber.

- Det er landbrugsjord, så det løber ingen steder, understreger Kim Østergaard. Det store spørgsmål er, hvad der skal ske på området. Fænomenet boksbutikker i stil med netop Bauhaus har været nævnt.

At J. Jensen opgiver Erhvervstrekanten i Hillerød og går efter en udvidelse i Uvelse bringer i øvrigt nye udfordringer for den lokale modstandsgruppe ved navn J. Jensens Naboer.

J. Jensen var ellers ganske langt med planerne om at etablere et såkaldt upcyclinganlæg i Erhvervstrekanten, hvor virksomheden købte en grund i 2014, men det er nu droppet som følge af regeringens lempelser af planloven.

Under den tidligere miljøminister var en udvidelse i Uvelse imod planlovens princip om, at der ikke skal bygges i det åbne land, men der er der altså ændret på.