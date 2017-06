Fremtiden for den såkaldte erhvervstrekant er stadig ukendt - men med en ny kommuneplan på vej, kan der være afklaring på vej. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Investor advarer mod centerplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Investor advarer mod centerplan

Hillerød - 20. juni 2017 kl. 06:28 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Byråd skal i onsdag sende et forslag til en ny kommuneplan i høring, og her står blandt andet, at byrådet skal arbejde for, at der kan placeres et aflastningscenter i det vestlige Hillerød, nærmere bestemt den såkaldte erhvervstrekant.

Men den plan glæder ikke Galleriernes projektdirektør Tom Høeg, som sammen med fire andre investorer netop har købt det halvtomme center i Hillerøds centrum.

Han advarede i sidste uge politikerne i Hillerød mod at gennemføre planerne, som han mener vil ødelægge handlen for butikkerne i bymidten - herunder de kommende, nye butikker i Gallerierne.

- Det vil være dårligt for bymidten, for vi skal sørge for, at handlen bliver inde i byen. Det tror jeg, politikerne skal tænke over, sagde han til Frederiksborg Amts Avis.

Også C4's Erik Helmer Pedersen er skeptisk overfor planerne om et aflastningscenter i erhvervstrekanten.

- Jeg er enig med Tom Høeg i, at et aflastningscenter kan være farligt for bymidten, såfremt at man samler alle de eksisterende boxbutikker på Industrivænget i et boxcenter. Hvis der kom en meget stor spiller, kunne jeg godt se ideen i det. Men fra erhvervslivets side ser jeg meget hellere, at den oprindelig tanke om at bruge erhvervstrekanten på tung industri bibeholdes, fordi det ligger tæt på den kommende motorvej, siger han.