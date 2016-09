Iben skal være med i Den store bagedyst

- Min svigermor, Hanne, og mine to bonuspiger, Emilie og Laura, har længe prikket til mig og sagt, at jeg burde være med i Den store bagedyst, og da en af mine veninder så linkede til ansøgningssiden på min tidslinje på Facebook, var jeg inde og kigge lidt, og så udfyldte jeg ansøgningsskemaet, siger Iben Devantie.

I tv-programmet Den store bagedyst kæmper 10 dygtige amatørbagere om at blive den bedste. Hvert af de i alt ni programmer kommer til at byde på nye udfordringer, og både smagen og udseendet på deltagernes bagværk skal spille fuldstændig. Programmets to dommere, konditor Mette Blomsterberg og kok Jan Friis-Mikkelsen, skal nemlig bedømme deltagernes bagværk i hvert program. Den deltager, der klarer sig dårligst, må forlade bagedysten, mens den, der klarer sig bedst, får en fordel i den efterfølgende konkurrence, og sådan fortsætter det, indtil tre af deltagerne står i finalen til sidst.

Da Iben Devantie havde fået beskeden om, at hun er en af dette års deltagere i Den store bagedyst, gik hun i gang med den helt store bage-research på nettet. Hun havde cirka to måneder at øve sig i, fra hun fik at vide, at hun skulle være med, til optagelserne gik i gang.