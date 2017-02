Hunden Mo giver børn læseglæde

Se billedserie Læsehunden Mo var klar til at lytte, da Rohde havde fundet en bog, han gerne ville læse. Foto: Kim Rasmussen

I en rød stol midt på Hillerød Biblioteks børneafdeling har 48-årige Sanne Dræbye taget plads lørdag formiddag. Ved siden af ligger læsehunden Mo på en sækkepude. Makkerparret venter på, at de får besøg af børn, som har knækket læsekoden, men som er udfordret og mangler motivation til at træne læsningen.

- Det, vi hjælper børnene med, er, at finde lysten til at læse. Tit, når de har svært ved det, så er det heller ikke sjovt at læse. Derfor tager vi det hele i små steps, siger hundejer og pædagog Sanne Dræbye.

Når børnene læser højt, er det læsehunden Mo, de læser for, og det er der en helt særlig grund til.

- En hund dømmer ikke, og den griner ikke, hvis man læser forkert. Den vil bare gerne være sammen med barnet, og den er ligeglad, om barnet siger man eller men. Og børnene bestemmer selv, om de vil have ham på skødet, ved siden af eller på gulvet, siger Sanne Dræbye.

På bordet ved siden af Mo og Sanne står der et certifikat, der viser, at læsehunden og dens ejer er uddannet og godkendt af Foreningen Læsehunde.

- Jeg har en rigtig rolig hund, som rigtig gerne vil være sammen med børn, og så er jeg uddannet pædagog. De to ting kan jeg kombinere, og så kan jeg få lov til at hjælpe børn med at finde glæden ved at læse, siger Sanne Dræbye.

Mo og Sanne har allerede hjulpet ni børn med at blive bedre til og gladere for at læse, og forløbet har gjort, at børnene har fået mere selvtillid, og at de har fået mod på at bruge mere tid på at læse, fortæller hun.

Da klokken er lidt over 10, kommer 8-årige Rohde Hyrup og hans mor til syne i indgangen til børnebiblioteket. Han er barn nummer 10, der skal læse højt for læsehunden.

- Hej Mo, siger Rohde, som kender Sanne og Mo i forvejen, fordi Sanne var Rohdes pædagog, da han gik i børnehave.

Det var på Hillerød Biblioteks hjemmeside, at Rohdes mor blev opmærksom på tilbuddet.

- Da jeg havde læst lidt om det på hjemmesiden, kontaktede jeg Lisbet (børnebibliotekaren på biblioteket, red), og i dag er vi forbi for at sige hej til Sanne og Mo, inden læseforløbet starter, siger Ida Hyrup, der er mor til 8-årige Rohde.

Det er børnene selv, der får lov til at vælge, hvad de gerne vil læse. Rohde er allerede gået på jagt på boghylderne. Imens sidder læsehunden Mo med sit lilla bandana-tørklæde og venter på sækkepuden.

- Jeg synes, det er dejligt. Det hjælper at læse med en hund, for han kan ikke sidde og rette mig. Det, synes jeg, er en frihed, siger 8-årige Rohde.

Og selvom det er Mo og Rohdes første dag sammen, går der ikke lang tid, før de to er blevet gode venner.

- Mor, jeg vil gerne have en hund, siger Rohde, mens han sidder på den røde sækkepude og læser med Mo.

Læsehunden Mo hjælper skolebørn fra 1. til 4. klasse med at blive bedre til at læse og finde læseglæden. Et forløb med læsehunden foregår som regel en gang om ugen på Hillerød Bibliotek i seks til otte uger. Forløbet er gratis, og Mo og Sanne er begge frivillige. Man kan tilmelde sig ved at kontakte Lisbet fra børnebiblioteket på lha@hillerod.dk eller Foreningen Læsehunde på laesehunde.dk.