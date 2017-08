Hugo Holm skifter fra Venstre til LA

Hugo Holm Hansen er 2. suppleant i Hillerød Byråd for Venstre, hvilket vil sige, at han med afbud nr. to fra partiets byrådsgruppe i efteråret vil deltage i byrådsmøder - som Liberal Alliance-politiker.

»En vedholdende indsats for mere tilid, mindre bureaukrati, højere vækst og lavere skatter må anerkendes, selv om der ind imellem sker tilbageskridt i kampen. Mange har sagt, at Anders Samuelsen har tilbøjelighed til at kravle så højt op i et træ, at han har svært ved at komme ned igen. Weekendens udmelding om topskat viser noget andet.