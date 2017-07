Foto: Allan Nørregaard

Hotelplaner i Hillerød: Frygter turister forsvinder

Hillerød - 06. juli 2017 kl. 12:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Janne Mulvad På Slangerupsgade i Hillerød, nær Frederiksborg Slot, ligger Sweater House, som hver dag besøges af massevis af turister, som kommer lige forbi butikken på vejen mellem Markedspladsen, hvor de bliver sat af deres turistbus på vej rundt i Nordsjælland, og slottet. Inden bussen kører videre, er der lige tid til at kigge ind i butikken.

Men butikkens indehaver, Bjarne Oppelstrup, er bange for at stimen af kunder snart stilner af. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Når PFA Ejendomme efter planen om et års tid sætter spaden i jorden og byggeriet af hotel og boliger på Markedspladsen går i gang, er det ikke svært at forestille sig, hvad der sker med Bjarnes butik. For hvor skal busserne så holde?

- Jeg placerede min forretning her, fordi jeg kunne se der var en parkeringsplads, og at folk gik den vej op til slottet. Og det har også været en god forretning. Lukker den p-plads, er jeg bange for at mit forretningsgrundlag forsvinder, siger Bjarne Oppelstrup.

Bjarne Oppelstrups kunder kommer fra hele verden. Der er også lokale kunder, men det er strømmen af turister, der gør, at han kan leve af at sælge nordisk strik i Hillerød.

- Russerne er gode kunder. Og så er der mange kinesere. I august er der mange italienere. Og de køber sweatre. Især russerne. Det er jo koldt i Rusland, siger Bjarne Oppelstrup, som er 75 år gammel.

- Jeg har ikke overvejet at stoppe. Men nu overvejer jeg, om jeg bliver tvunget til at stoppe, siger han.

Hillerød Kommune skal efter sommeferien begynde at lave en lokalplan for hotellet på Markedspladsen. Som en del af arbejdet skal kommunen finde et nyt sted til turistbusserne. Der er planer om et etablere et lille antal holdepladser til busser på en lille del af den nuværende p-plads, men der vil ikke være plads til dem alle, vurderer Tue Tortzen, (Fælleslisten), formand for teknik- og miljøudvalget.

- Umiddelbart bliver løsningen nok, at nogen af dem holder ved Annaborg. Det bliver nok først til mølle, hvem der kan holde der, siger Tue Tortzen.

Og det er netop det, Bjarne Oppelstrup frygter.

- Så er jeg nødt til at rejse min vej. Så lukker jeg Danmarks sidste sweaterbutik. Det er trist, siger han.