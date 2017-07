Der skal findes en ny parkeringsplads til turistbusserne, som i dag holder på Markedspladsen Men hvor? Foto: Allan Nø¸rregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hotelplaner: Hvor skal busserne holde? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hotelplaner: Hvor skal busserne holde?

Hillerød - 12. juli 2017 kl. 03:24 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 16 års tilløb, er der med PFA Ejendommes køb af Markedspladsen nu udsigt til, at visionen om et hotel på Markedspladsen i Hillerød bliver realiseret. Men det betyder også, at de mange turistbusser, som hver dag rammer Hillerød og Frederiksborg Slot på vej rundt i Nordsjælland, skal finde et andet sted at holde.

Og her skal Hillerød Kommune udnytte en unik chance for at sikre sig flere indtægter fra turisterne, mener Tue Tortzen (Fælleslisten), formand for Miljø- og teknikudvalget. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Skal vi have noget ud af de turister, der kommer til byen, skal vi have en holdeplads i nærheden af slottet, men også sådan, at de kommer lidt ind i byen. Vi bliver nødt til at tænke lidt større end vi plejer. Det kan være, der skal rives noget ned, siger Tue Tortzen.

Frederiksborg Amts Avis kunne sidste uge fortælle om, hvordan Bjarne Oppelstrup, indehaver af Sweater House på Slangerupsgade, er afhængig af den strøm af turister, der hver dag passerer lige forbi hans butik på deres vej fra bussen på Markedspladsen til slottet. Han frygter derfor, at han må lukke sin butik, hvis busserne i fremtiden skal holde et andet sted.

- Han er stort set den eneste, der kan sælge noget til turisterne. Det får byen alt for lidt ud af, siger Tue Tortzen og fortsætter:

- Det er klart, at nogen vil blive generet, hvis busserne skal holde et andet sted. Men der er også den løsning, at Sweater House flytter sin butik derhen, hvor turisterne går forbi, siger han.

Planen lige nu er, at der skal gøres plads til et mindre antal turistbusser i et hjørne af Markedspladsen.

- I den plan vi har lavet er der en løsning, hvor man inddrager noget friareal længere nede ad Slangerupsgade. Der kan måske holde fem eller otte busser, men det er ikke nok, siger Tue Tortzen og fortsætter:

- Hvis vi ikke finder en løsning til næste år, så må de jo holde nede ved Annaborg. Den gode løsning ville være p-pladsen ved Posen. Men det er ikke så ligetil at få dirigeret turistbusser derind. Man kunne købe Svendsens Møbler (den nu tomme tidligere møbelbutik i Østergade, red). og rive den ned. Men jeg er bange for, at det er for langt, siger han og erkender, at der er langt til en genial løsning.

- Der er nogle store problemer i vores by. Men der er også tiden lige nu, hvor vi har mulighed for at lave noget om. Så vi skal have fantasien i spil, det er nok, det der skal til, siger Tue Tortzen, som udlover et stykke lagkage til den, der finder løsningen.

- Så mange mennesker som muligt skal tænke over, hvad vi skal gøre ved det problem med de busser. Nu bliver det kickstartet af, at der skal bygges hotel, hvor de plejer at holde, siger han.