Byrådet har sagt "ja" til et bud på Markedspladsen, således at her kan opføres et hotel. Foto: Allan Nørregaard

Hotelbygger får »ja« til Markedspladsen

Hillerød - 27. december 2016 kl. 11:29 Af Tore G. C. Rich

I foråret satte Hillerød Kommune Markedspladsen i Slangerupgade i Hillerød i udbud til hotel. Nu har byrådet besluttet at acceptere et bud på grunden med betingelsen om, at der skal opføres et hotel på den. Det oplyser borgmester Dorte Meldgaard (K).

Punktet var på byrådsmødets lukkede dagsorden, og da forhandlingerne fortsætter, er det endnu begrænset, hvad hun kan oplyse.

- Vi har besluttet at sælge med henblik på at opføre hotel. Nu går vi i dialog med dem, der har budt, og der er nogen, der arbejder videre ud fra vores »ja«, siger Dorte Meldgaard.

Hun ser mange fordele ved et hotel på pladsen.

- Det vil forventeligt skabe arbejdspladser og mere liv i byen. Så det vil forhåbentligt gavne os alle sammen, siger hun.

Grunden bruges i dag af turistbusser med besøgende til slottet. Det skal man nu finde en løsning på.

- Det er der planer for, hvordan skal ske. Det er en del af arbejdet nu, siger borgmesteren.

Nogle af parkeringspladserne til busserne vil blive bevaret, mens andre må flyttes. Eventuelt kan man beholde en afsætningsplads på Markedspladsen, har borgmesteren tidligere oplyst over for Frederiksborg Amts Avis.

Ønsket om et hotel strækker sig i hvert fald tilbage til år 2000, hvor byrådet i et forslag til en ny kommuneplan åbnede op for, at der kunne komme et hotel og et kongrescenter på Markedspladsen. Siden er sagen dukket op med mellemrum. I 2006 udskrev kommunen en arkitektkonkurrence, hvor der kom fire bud på, hvad Slotssøkarreen, der strækker sig fra Torvet til slottet, skulle udvikle sig til. Blandt andet ønskede byrådet sig hotel ved Markedspladsen og nyt liv til Torvet.

Lykkes hotelplanerne, må man rive de nyligt renoverede toiletter på Markedspladsen ned, hvilket, byrådet allerede besluttede ved budgetforliget sidste år. En sag Hillerød Bys Lokalråd har kritiseret.

Borgmesteren har tidligere oplyst, at man ønsker at få opført hotellet hurtigst muligt. Men da der først skal laves nye lokalplaner med videre for området, bliver det sandsynligvis ikke i 2017, at det står færdigt, oplyser hun.